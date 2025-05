Centro Patrimonial Recoleta Dominica

Ahí, en plena Av. Recoleta, entre la calles Santos Dumont y Domínica, conviven tres espacios: el Museo de Artes Decorativas, que guarda platería, cerámica y cristal; el Museo Histórico Dominico, que colecciona elementos eclesiásticos; y la Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica, con más de 120.000 ejemplares. En la jornada de “Museos a Medianoche” estarán abiertos entre las 6 PM y las 12 AM y, además, habrá actividades y visitas guiadas.

Ceremonia del té A las 6.30 PM, en la sala “Refectorio” habrá una ceremonia para beber té. La hará el Centro de Estudios Integrales de Japón y en 30 minutos podrá observar el protocolo que precede al acto de tomar esta infusión y que viene de la época de los samuráis, en el siglo X. Se servirá té verde en polvo y se mezclará con agua caliente a través de un colador de bambú.

Bossanova en el jardín A las 7.30 PM, no se pierda el concierto de este agradable ritmo brasilero en el jardín del lugar, uno que data de fines del siglo antepasado, que está rodeado de araucarias y desde donde no se escucha el ruido de la calle. Ojo que no habrá sillas y son 45 minutos de música.