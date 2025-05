Chaika: el premiado espectáculo de marionetas llega a CorpArtes

Chaika es el primer espectáculo de la actriz y directora chilena Tita Iacobelli y la marionetista belgo-rusa Natacha Belova, que combina la destreza actoral con la magia de lasmarionetas.

Y es también el primer montake unipersonal de la compañía, que recibió los premios a la Mejor actriz y Mejor Espectáculo 2018 por Círculo de Críticos de Arte de Chile y el Premio del público a la Mejor Dirección en Chile de parte de los Premios Clap.

Además, obtuvo el Mejor Solo en el Escenario de los Premios Maeterlinck 2019.

Algunos de los reconocimientos para Chaika, que se ha presentado más de 240 veces, en Chile, Bélgica, Francia, Austria, Eslovenia, Túnez, Italia, España, Hungría y Portugal.

Si nunca la has visto, tienes una nueva oportunidad, porque la obra tiene un reestreno en el teatro de la fundación CopArtes.

Ahí, se programaron funciones desde el 4 hasta el 19 de octubre, de miércoles a sábados, a las 8 PM, y los domingos a las 7 PM.

Una actriz que olvida que es actriz

Natacha-y-Tita-Pierre-Yves-Jortay-Format-WEB-FORMAT-WEB-5.jpg Pierre-Yves Jortay

Foto: Promocional

Esta producción teatral cuenta la historia de Chaika, una actriz que sobre el escenario se olvida de que es actriz.

La protagonista, que se encuentra en el ocaso de su carrera, es ayudada por una joven actriz que le recuerda que tiene que actuar la obra La gaviota, de Chéjov.

Pero Chaika se enfrenta a una realidad confusa, no reconoce la escenografía, no recuerda bien los textos y no hay más actores que la acompañen.

Así, la ficción se entrelaza con su propia realidad: ensoñaciones, la belleza de un pasado glorioso, el poder poético del teatro.

Y en medio de esta confusión Chaika avanza para continuar, pese a todo, con el espectáculo, creando lo que será su última actuación.

La magia de las marionetas

Michael-Gaělvez_Chaika-2.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Uno de los elementos más destacados de Chaika es, sin duda, la marioneta, diseñada por las propias creadoras a escala humana.

Así, esta marioneta se convierte en el centro de atención, permitiendo acercar al espectador a su magia sin romper la convención teatral.

Además, las múltiples transformaciones de la marioneta y sus relatos emocionales son elementos clave que, sin duda, conquistan al público

La edad recomendada para la obra es de +12 años, y la duración del espectáculo es de 60 minutos.

Los valores de las entradas varían entre $6.000 y $12.000 y las puedes comprar a través de Ticketplus.

Si eres parte de Club La Tercera, tienes un 20% de descuento en la entrada.