Chile va al Mundial... El de pastelería

La Roja Dulce se llama la selección chilena de pasteleros que ya ganó la Copa Maya, uno de los torneos más importantes de Sudamérica.

Y con eso, logró un cupo en el mundial de pastelería Coupe du Monde de la Pâtisserie, que se hará en enero de 2019 en Lyon, Francia.

El equipo está compuesto por Gustavo Sáez, pastelero de 99 Restaurante, Hans Ovando experto en chocolate, (Alban Barta, jefe de carrera de Ecole) y Franck Dieudonné chef de La Brasserie como coach.

Solo hay un problema, lograr el financiamiento.

Aquí Gustavo Sáez, cuenta cómo lo hacen.

99-9.jpg la-tercera

—¿Cómo están recaudando el financiamiento necesario?

"Tenemos un crowdfunding en la plataforma Idea.me donde la gente puede colaborar, pero además estamos trabajando en distintas iniciativas, como lo que hemos llamado "la mejor cena del año".

—¿De qué se trata esa cena?

"Es una de ocho tiempos, ocho platos, a cargo de 10 chefs y tres bartenders, que se hará en el bar 17° 56° (Andrés de Fuenzalida 48) el sábado 7 de julio a las 8 PM. Cuesta $ 90.000 con todo, no se deja propina y la gente puede inscribirse en LaRojaDulce@gmail.com".

—¿Por qué es la mejor cena del año?

"Por la cantidad de chefs cocinando juntos ¡Son 10!. Participan Kurt Schmidt de 99 Restaurante, Sergio Barroso de Restaurant 040, Tomás Olivera, Ciro Watanabe de Osaka, Luis Aurelio Garay de 17° 56°, Franck Dieudonné de La Brasserie, Tadeo Castelvero de La Popular, Pizza y Pan, Alban Barta de Ecole, Camila Fiol de Fiol Dulcería y yo claro".

—¿Algún adelanto?

"Vamos a hacer los postres con los que ganamos la Copa Maya, no exactos, pero con las mismas texturas y sabores. como La tetera de Alicia en el país de las maravillas, un mousse de chocolate con toffee, maracuyá y mango y y una especie de pancito al pisco.

—Y ya que eres especialista en dulces ¿Cuáles son tus restaurantes favoritos para el postre?

"Es impresionante como han mejorado en estos años, Ahora hay propuesta.

De los últimos que me he comido, me gustó mucho uno bien clásico pero riquísimo de murta con membrillo y mandarina, en el Europeo (Av. Alonso de Córdova 2.417), me emocioné con esos sabores de chico.

Otro que me encantó es uno de berenjenas en De Patio (Av. Vitacura 3.520). Era un praliné de sésamo con berenjena y miel. Simplemente a otro nivel".

No se pierda la cena de la Roja Dulce el sábado 7 de Julio a las 8 PM en 17° 56°.