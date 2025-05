Chini and The Technicians desmenuzan su nuevo disco

Chini & The Technicians 3 Marcela Gonzáles - Estudio Malva

El domingo en la noche se publicó -por fin- Arriba es abajo, el primer disco largo de Chini and The Technicians.

Era esperado por muchos desde 2015, cuando la banda santiaguina lanzó su EP de debut, En el fondo todo va bien, el mismo que los puso en el mapa del mejor indie chileno.

El quinteto liderado por Chini Ayarza y Roberto González, y que también integran Tiare Galaz (Niña Tormenta), Gabriel Ardiles y Sebastián Riffo, ya había adelantado este trabajo con dos explosivos singles, El otro y Siempreviva.

Ahora, puedes escuchar en las plataformas digitales los 12 temas de este álbum, editado por el sello Uva Robot y coproducido por la banda junto al músico y dibujante talquino Diego Lorenzini y el prolífico Martín Pérez Roa, conocido por proyectos como Merci Merci, Sin Órbita y winamp

"Arriba es abajo proviene de un antiguo axioma hermético que expresa el significado de la Ley de Correspondencia, donde se vuelve comprensible lo incomprensible, entre dos veredas que no se tocan", cuentan Chini and The Technicians.

Y agregan: "El disco retrata un viaje por medio de 12 temas que recorren desde el exterior y la relación con los demás hasta el interior y la relación con uno mismo. También trata sobre estar perdido; no saber donde uno esta parado, ya que el piso cambia constantemente".

El álbum, además, ya tiene fecha para su presentación oficial en vivo: será el 10 de agosto, en la Sala Bunster de Matucana 100.

Para saber un poco más del particular universo que Chini and The Technicians crearon en Arriba es abajo, invitamos a Chini Ayarza y a Roberto Gónzalez a comentar esta placa, canción por canción.

El Dodecálogo de los Technicians

"Canción que abre el disco. Habla, entre otras, cosas de sentirse sobreexpuesto, de tener la obligación de decir algo, de estar muy consciente o alerta de cómo se es percibido por los demás. Representa el vertiginoso y a veces superficial mundo externo, y cómo nos relacionamos con él. Está escrita desde una perspectiva más omnisciente en relación al resto del disco, y parte con un extracto de la versión más incipiente e improvisada de la canción".

"Las siglas corresponden a la frase “Como todo lo que hace luz”, cantada por Chini en los coros. Corresponde a un homenaje a la amistad de muchos años entre ella y su compañero y director musical de la banda, Roberto González. La frase “me entiendes tan ferpecto” hace alusión a un capítulo de Asterix y Obelix, donde ambos entrañables amigos inician una misión sin sentido a regañadientes por culpa de la inocencia y borrachera de Obelix".

"La canción parte como parte de un ensayo escrito sobre los parajes y no-lugares. Se intenta descubrir qué pasa con aquellos espacios o lugares que no son de nadie, o que son efímeros, o inhabitables o aquellos que cambian dependiendo de la situación social. Se produce una transición en la letra de este problema arquitectónico a una canción de amor donde se pide un poco de espacio".

"La frase final “Si ella está loca yo estoy tan loco como ella, por algo hemos seguido unidos y juntos” fue escrita por la contraparte en dicha relación y rescatada para este tema. Una linea de guitarra que surgió durante nuestro primer viaje a Mendoza en 2015 dió inicio a la composición, y es el primer tema completado posteriormente como banda; como transición entre una época y otro".

"No entenderse a uno mismo. Sentir que los demás hacen lo que quieren con uno, o que están en contra, sentirse confundido o utilizado para beneficio de otros. Tomar perspectiva para entender que nadie esta en contra, que a nadie le falta o le sobra nada. Lograr tomar las riendas y decidir qué hacer con los propios talentos y de paso reflexionar sobre qué tipo de vida se quiere vivir. La primera versión de Fibra corresponde a un demo casero de Chini con guitarra, voz y el sonido de un lápiz rayando un papel".

"Pirita es la piedra también conocida como “El oro de los tontos”, por el parecido en su brillo, color y apariencia. Consiste en un breve diálogo o mantra interno, que funciona como una continuación de Fibra, esta vez de una manera más juguetona gracias al charango y percusiones electrónicas. Es dejar de lado el síndrome del impostor (sentirse un fraude) y creerse el cuento. Entender que todos merecemos cosas buenas y. por sobre todo. autoempoderamiento, celebración y liberación creativa".

"La balada grunge. Tiene elementos más propios del shoegaze y relata la historia entre una chica misteriosa que impacta al personaje desde el cual Chini escribe la canción. La niña glaciar es una persona real, que habita de vez en vez por los glaciares del sur y Santiago de Chile. Cuenta con la participación de Diego Lorenzini, tanto en la voz como en el ukelele, y del violinista Sergio Lazo, en los arreglos finales de cuerdas".

"Tiene que ver con vivir un proceso en una relación específica, mientras parecen pasar muchas cosas y personas alrededor. También habla del ejercicio constante de tocar música, sin haberla estudiado. La primera parte de la canción se creo dos años antes de la segunda parte, y funciona como una especie de crónica de una muerte anunciada para el tipo de relación platónica de la cual se está hablando".

"Tiene en su coro la frase del César “Vini, vidi, vinci”, que se traduce como “Vine, vi, vencí". Si bien el César venció, su existencia fue finita, como la de todos los demás. Habla de la sensación de sentirse por encima de todo y todos, de la sed de poder, pero por sobre todo de cómo el ego nubla la razón y perspectiva de las cosas verdaderamente trascendentales".

"La sensación de que la persona que uno ama no es para uno, a la vez la incapacidad de dejarlo debido a un complejo del héroe y la sensación de estar ayudando a dicha persona. Hay indicios claves de que la relación es tóxica, ya que una de las dos personas no se cuida a si mismo ni a los demás, causando tormento en todos quienes lo rodean o intentan ayudarlo

"Es uno de los temas compuestos como banda a partir de accidentes e improvisaciones registradas durante los ensayos en una grabadora digital, bajo el principio de hacer caso a la espontaneidad y trabajar desde ella. La letra es un collage entre el relato de un viejo con Mal de Diógenes y la vida cotidiana de la propia compositora".

"Un viaje misterioso, la promesa de probarse algo a sí mismo y un amor imposible. El coro indica al mismo tiempo el robo de una tela al óleo de 2x3 metros y también un chilenismo en que podría leerse el desagrado específico e inmediato por alguien".

"Abajo es la hermana de Te vienen a ver, single del EP anterior, donde el loop es la columna vertebral de la composición. La letra esta escrita por Chini y Roberto y expresa aquellas cosas que ni siquiera nos admitiríamos a nosotros mismos, el error, la vulnerabilidad, aquello que nos provoca inseguridad, pero también aprender a tomar el lugar donde radica nuestro poder interior. Se dispara al post-rock con intenciones de nostalgia y cierre de ciclos. Así termina el disco".