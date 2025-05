Chivato Negro, sabores de Elqui en un solo lugar

No importa si va subiendo o bajando desde el Valle de Elqui: siempre vale la pena hacer una parada en Vicuña.

Si lo hace, vaya a conocer Chivato Negro, el restaurante que está dando que hablar en esa ciudad. Lo abrió el año pasado la chef Mane Vidaurrázaga, en una casona de greda de 1920, que antes fue zapatería y mueblería.

Lo que cocina ahí son platos donde los productos elquinos tradicionales son los protagonistas, como los ravioles rellenos con queso de cabra ($ 7.000) o el mousse de copao ($ 3.000), ese fruto del cactus rico en vitamina C y que aquí es un hit a la hora del postre.

Mejor si los prueba en su patio, bajo la sombra de pimientos y limoneros, y donde en las noches se disfrutan desde recitales poéticos hasta tocatas, como la que dio hace poco ahí el cantautor Chinoy.

HORARIO: Do. a ju., 9 AM a 12 AM; vi y sá., 9 AM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.