Christina Aguilera confirma su primer concierto en Santiago: llegará a Movistar Arena

De seguro este verano va a ser el mejor de la vida para las y los fans de Christina Aguilera en Chile.

Y es que su artista favorita, una de las voces más privilegiadas del pop y el R&B de fines de los 90 y los 2000, llega por primera vez a Sudamérica y al país.

Sí, leíste: en sus más de 25 años de carrera como cantante, la autora de Beautiful nunca antes se presentó en esta parte del mundo.

Pero ahora, para alegría de sus seguidores, ya se confirmó su debut en el país, con el primer concierto de Christina Aguilera en Chile.

El que será nada menos que en el Festival de Viña del Mar 2023, donde abrirá la noche del jueves 23 de febrero, la misma en la que tocará el chileno Polimá Westcoast.

Sin embargo, esa no será su única presentación en Chile, ya que la productora Bizarro anunció un segundo show de Christina Aguilera en Chile.

Un esperado debut en Santiago

Christina-Aguilera-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Se trata del primero que dará en Santiago y que ya tiene fecha y lugar: el sábado 25 de febrero en Movistar Arena.

El escenario que recibirá a la famosa cantante nacida en Nueva York, la que partió de niña actuando y cantando en programas de TV de Disney y que en 1999 publicó su primer y homónimo disco.

Un trabajo que le abrió de inmediato las puertas del éxito, con canciones como Gennie in a bottle y Come on over baby (all I Want is you).

El inicio de una meteórica carrera como cantante y que luego la llevó a cosechar otros hits mundiales, como Dirrty, Pero me acuerdo de ti y el popular Lady Marmalede junto a Pink, Mya y Lil Kim.

Canciones que el público va a corear fuerte en el nuevo show de Christina Aguilera en Chile, en Movistar Arena.

¿No te lo quieres perder? Atento entonces a la venta de entradas, que comenzará el miércoles 18 de enero, a las 11 AM, a través de Puntoticket.

Aunque la productora Bizarro aun no anuncia los precios.