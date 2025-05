Ciclo Emerge: El indie nacional se toma la Cúpula del Parque O'Higgins

Los exponentes nacionales del rock y el pop se han multiplicado con buenos proyectos en los últimos años.

Prueba de ello son los discos chilenos de gran factura que han sido presentados en lo que va de 2018 (Lee 13 recomendados acá).

Este sábado 14 de julio tres de esas bandas –Ases Falsos, Prehistöricos y We Are The Grand– se reunirán en La Cúpula del Parque O'Higgins para tocar en la primera edición del Ciclo Emerge.

La cita comienza a las 4 PM y las entradas, con preventas agotadas, cuestan $ 15.000. Puedes comprar la tuya vía Passline.

¿Cómo llega cada banda a este ciclo? Acá te lo contamos.

We Are The Grand

No estuvo todo mal para We Are The Grand después de que el año pasado dos de sus integrantes originales dejaran la banda.

Y Raíz, su último disco, es el mejor ejemplo de esto. Su pop elegante y de buena factura tiene todos los elementos necesarios para triunfar en las playlist de Spotify y en las radios.

Su concierto en el Ciclo emerge es una buena oportunidad para escuchar en vivo sus nuevas canciones, además de sus hits más conocidos, como Pienso en ti y Al despertar.

Ases Falsos

Los Ases Falsos también llegan con disco nuevo.

Hace pocas semanas presentaron Mala Fama, el cuarto de su prolífica discografía.

El quinteto comandado por Cristóbal Briceño solo lo ha tocado en vivo en Concepción, cuando lo lanzaron oficialmente, así que es de esperar que en el Ciclo Emerge suenen algunas de sus canciones nuevas.

Seguro que los éxitos más conocidos de los Ases, como Pacífico y Simetría, también sonarán la noche del sábado.

Prehistöricos

Hace rato que el cuarteto liderado por Tomás Preuss no aparece por los escenarios chilenos.

Y es que los Prehistöricos están en pleno proceso de producción del álbum que sucederá a La Velocidad de las Plantas (2016).

De hecho, ya pudimos escuchar un primer adelanto con Si Se Acaba, el single que lanzaron hace pocos días por Spotify.

¿Sonarán nuevas canciones este sábado? Hay que ir para salir de la duda.

La foto principal es de Romina Ramírez