Cinco impactantes exposiciones para visitar gratis en Santiago

Esculturas en movimiento

Hasta el domingo 1 de julio se puede visitar completamente gratis Algoritmos del Viento, la exposición que montó el artista cinético más importante del mundo, Theo Jansen, en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos.

Es famoso por construir estructuras gigantes que él llama "animales de playa". Son esculturas gigantes construidas con desechos que, gracias a distintos algoritmos matemáticos, se mueven con el viento en espacios abiertos.

Sin duda se sorprenderá con estas obras que parecen tener vida.

EDAD: Todo público. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Arte y activismo desde China

Hasta el domingo 9 de septiembre se puede visitar una de las muestras de arte más importantes que aterrizarán en el país este año.

Hablamos de Inoculación, la primera exposición de Ai Weiwei en Chile, que llegó a CorpArtes el pasado 18 de mayo.

Hay varias instalaciones que ver ahí, como Semillas de girasol (Sunflower seeds, 2010), con 15 toneladas de esas semillas hechas y pintadas a mano en porcelana, como respuesta provocativa a la producción en masa de todo lo que se fabrica en China.

Otra imperdible es la que está en la explanada de CorpArtes, Bicicletas forever (Forever bicycles, 2015), un montaje de más de mil de éstas unidas entre sí.

Ojo que la entrada es gratis solo si va antes de las 2 PM.

HORARIO: Ma. a do., 11 AM a 6.30 PM PRECIO: $ 2.000; est. y 3a. edad, $ 1.000 (gratis hasta las 2 PM).

Viaje al interior de una cárcel

La experiencia que vivirá con este montaje se puede resumir en una sola palabra: impacto.

Y es que Los muros de Chile, la segunda exposición del artista suizo-alemán Louis von Adelsheim en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal, lo llevará por un viaje de emociones al interior de una cárcel nacional.

En sus 11 salas, cada una ambientada con una temática especial, sentirá como si estuviera dentro de una prisión.

Puede visitarla hasta el 24 de junio. Ojo que la entrada es completamente gratis.

HORARIO: Ma. a sá., 11 AM a 7 PM. Do., 11 AM a 6 PM ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.

Los más grandes artistas de Latinoamérica

171 obras de 110 artistas de los más importantes del continente —como Frida Kahlo, Fernando Botero y Alfredo Jaar— son las que dan vida a Grandes Artistas Latinoamericanos, que a mediados de marzo llegó al Centro Cultural La Moneda.

La muestra, que se puede visitar hasta el 22 de julio, está compuesta por piezas hechas en los siglos XX y XXI, pertenecientes a la Colección Femsa de México.

Una de las obras más famosas verá ahí es la mezcla de óleo y collage que hizo Frida Khalo en 1933, llamada Mi vestido cuelga aquí, y en el que verá uno de sus atuendos típicos mexicanos colgado sobre un paisaje de EE.UU.

Ojo que la entrada es gratis solo hasta las 12 PM, luego de eso la entrada general es de $ 3.000; niños y tercera edad pagan solo $ 1.500.

ESTACIONAMIENTO: En Teatinos al llegar a Alameda, subt.., $ 47 el minuto.

Dedicada al patrimonio

El viernes 25 de mayo se inauguró en el nivel -1 del Centro Cultural La Moneda, un nuevo espacio para el arte: la Galería Patrimonio Chileno, en la que se montarán exhibiciones de los distintos museos regionales del país.

Partió con la exposición Imaginario del Maule, en la que podrá ver —hasta agosto— piezas de la colección del Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca, como pinturas, esculturas, condecoraciones, libros y joyería mapuche.

Todas retratan la vida de esa ciudad entre fines del s. XIX y comienzos del s. XX

Ponga ojo al óleo sobre tela Niños jugando al trompo, del artista nacional Agustín Undurraga, quien en 1897 retrató a cuatro jóvenes divirtiéndose con este juego tradicional en medio de una ciudad de casas de fachada continua.

También a la colorida pintura El descanso de Baco, que el pintor costumbrista Pedro Olmos, hizo sobre madera y donde se muestra a un huaso descansando sobre el pasto.

O a las sillas de madera talladas que pertenecieron a Javiera Carrera, la aristócrata que luchó por la Independencia del país.

ESTACIONAMIENTOS: Subt. por Teatinos casi al llegar a la Alameda, $ 2.820 la hora.