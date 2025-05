Cinco maneras para recibir el Año Nuevo Chino

Este viernes 16 de febrero se celebra la llega del Año Nuevo Chino, una de las fechas más importantes del calendario lunar.

Lo entretenido es que no sólo en China se organizan actividades para darle la bienvenida a esta festividad, sino que en también en el resto del mundo, incluido Chile.

Desde el viernes y hasta marzo, acá habrá habrá un puñado de celebraciones, todas al estilo de ese país oriental, desde degustación de platos típicos y cenas con platos de la buena suerte, hasta carnavales de dragones en la calle

No sólo en China celebran esta festividad con mucha energía y dedicación, en muchas partes del mundo se toman esta festividad como propia y de alguna forma hacen de esta fecha algo especial.

Puede partir festejando mañana viernes en el barrio Meiggs -donde a las 10 PM se encontrará un espectacular carnaval de leones y dragones chinos- y luego sumarse a una de estas actividades a lo largo de Chile.

Un día en un parque chino

rest-chino.jpg la-tercera

En Limache hay un lugar que debe conocer si anda de paseo por la zona. Es el Parque China, un recinto que busca replicar la arquitectura y el ambiente de los parques de ese país oriental.

Con una recién inaugurada imitación de la muralla china en miniatura, este recinto celebrará el Año Nuevo Chino el mismo 16, a las 3.30 PM, con una danza típica de allá, el baile de los leones.

Durante el día también habrá actividades para los niños, como juegos infantiles y dibujos para que puedan colorear.

Lleve su cámara fotográfica, porque estarán dando vueltas diversas personas con trajes típicos de china regalando souvenir a los visitantes,. También arrendaran vestuario tradicional chino para que se pueda vestir como un emperador y tomarse una fotografía.

La entrada general está a $ 1.500 a partir de un año en adelante.

Si le da hambre, pase al restaurante y coma los platos que allí ofrecen.

Ojo, que el parque está abierto el resto del año, por si no puede ir este viernes.

HORARIOS: Lu. a ju., 11 AM a 9 PM. Vi. y sá., 11 AM a 11 PM. Do., 11 AM a 7.30 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Probar la nueva carta del P.F. Chang`s

PFPLATO6-1.jpg la-tercera

Si busca deleitarse con una comida china cantonesa, no puede perderse los nuevos platos que preparó especialmente para este fecha el restaurante especializado P.F. Chang`s. Además, idearon nuevos cócteles para maridar con estas delicias.

¿Qué debe probar? El "work fired filet mignon", un filete de res salteado en el wok con tomates cherry, cebolla roja, salsa de pimienta, mantequilla y láminas de papas fritas acompañado de un aderezo de ajo y limón ($ 12.700). Este plato es perfecto para ser acompañado de un rico, "red dragon", un trago un algo fuerte, que lleva Jack Daniels, Martini Roso, Aperol y jugo de naranja ($ 5.000)

Otra nueva opción para probar es el "spicy chengdu beef", un filete de res marinado y sellado al wok, salteado con tomate, cebolla y una mezcla de especias aromáticas de menta, comino y ajo ($ 11.200). Pruébelo con un "deli sparklew", un cóctel con vodka, espmante, jugo de naranja, un toque de menta y una rodaja de limón ($ 4.800).

Entre los nuevos, también hay un plato muy popular entre los chinos, el "general tso’s chicken" . Lleve filete de pollo salteado al wok con chile, ajo y albahaca tailandesa en una salsa con tonos dulces y levemente picantes. Súmele un "Blushing Geisha", una combinación de vodka con goma, jugo de naranja, un toque de jugo de limón y semillas de Chía.

Estas preparaciones las encontrará desde el viernes y quedarán de manera permanente en la carta.

HORARIO: Lu. a do., 12 PM a 11.30 PM. ESTACIONAMIENTO: En la calle, con parquímetro $ 950 la hora.

Un menú de la suerte

Yemai-1.jpg la-tercera

La especialidad del Madame Tusan es la cocina chifa, esa que fusiona los sabores chinos con los peruanos. Para este Año Nuevo Chino sacó tres nuevos platos que, dice la tradición, atraen la buena suerte.

Unos son los bocaditos rellenos, una suave masa al vapor con diferentes ingredientes dentro. Para que sea un año de bonanza, se recomienda partir con los delicados "yemai", que llevan pollo, champiñón y cebollín y están coronados por un huevo de codorniz. Muy sabrosos son también los "Siu Mai", con chancho, camarones y hongos ($ 6.800).

La tradición china también dicta que los fideos representan larga vida. Por así que prepararon un "tallarín saltado criollo taypa", que trae carne, pollo, cerdo, camarón, huevo codorniz, pimientos, brócoli y cilantro ($ 12.800). Otra opción es el "spaguetti semi crocante", que tiene pollo y chancho asado, col china y pimientos ($ 12.800).

Por si fuera poco, el viernes en este restaurante habrá un show de leones chinos que alegrará a grandes y chicos. En el local del Mall Costanera Center será a la 1.30 PM y en el del Parque Arauco a las 8.30 PM.

HORARIO: Do. a ju., 12.30 PM a 12 AM. Vi. y Sá., 12.30 PM a 1 AM. ESTACIONAMIENTO: Primera media hora gratis, después $ 12 por min.

Festejar en las afueras de la ciudad

templo-budista-en-talagante.jpg la-tercera

El templo Budista Fo Guang Shan de Talagante, celebrará esta fecha con una actividad especial para todos los que quieran participar de una mística celebración.

El viernes, este hermoso templo generoso en áreas verde, tendrá preparado un festejo que parte temprano, a las 10.30 AM, con oraciones para la paz, el amor y la prosperidad.

Luego, habrá un show de baile con dragones y la degustación de productos típicos de este país.

Para el regreso de las vacaciones

año-nuevo-chino.jpg la-tercera

El Gremio de Comerciantes Chinos en Chile y el Instituto Chileno Chino de Cultura, tienen preparada una fiesta especial para dar inicio a su nuevo año.

Para el domingo 4 de marzo, en el Jardín Chino del Parque O`Higgins, organizaron un carnaval abierto a todo público y gratis.

De un programa que tiene más de 15 actividades, no puede perderse una exhibición de kung fu, a las 12 PM. Se trata de una muestra de artes marciales, que pretende sorprender con extraordinarios pasos de esta lucha que tiene principios filosóficos.

Si va más tarde, a eso de las 5 PM estará la danza del león, con su colorida puesta en escena.

También habrá una zona con standes, donde habrá arte chino, masajes, auriculoterapia (que busca el equilibrio corporal usando semillas) y hasta la posibilidad de tomarse fotografías con trajes típicos.

Si quiere ver el horario completo haga click aquí.