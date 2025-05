Cinco razones para no perderse el concierto de Ibeyi

Puede que ya haya escuchado hablar de las hermanas Lisa- Kaindé y Naomí Díaz, la gemelas francocubanas -y jovencísimas: tienen 22 años- que están detrás del grupo Ibeyi.

Desde que debutaron con su disco homónimo, en 2015, no han dejado de recibir elogios, incluso de colegas como Beyoncé, quien no dudó en recomendar en Instagram una de sus canciones e invitarlas a participar en su película Lemonade.

Este verano, los chilenos tendremos el placer de verlas en vivo, porque debutarán en el país este martes 6 en el Teatro Nescafé de las Artes, en un concierto de esos que no hay que dejar pasar. ¿Por qué ir a verlas? Aquí tienes cinco razones.

1. Porque tienen un sonido único

En tiempos de sonido uniforme y sin personalidad, Ibeyi emergieron con un estilo propio, que es fruto y reflejo de su vida cosmpolita: nacieron en Francia, vivieron en Londres y Barcelona y son hijas de Miguel "Angá" Díaz, percusionista cubano que fue parte de Buena Vista Social Club. A todo eso suena su música, una potente fusión de pop futurista, soul, R&B, electrónica y cultura yoruba, la de los esclavos de Benín y Nigeria que llegaron a Cuba.

2. Porque vienen en su mejor momento

Llegan al país justo después de haber publicado su segundo disco, Ash, elegido por varios medios como Pitchfork y Rolling Stonecomo uno de 2017. Los grandes festivales, incluso, se les pelean por tenerlas en su cartel. Por ahora, ya confirmaron su presencia en un par de pedegrí: el estadounidense Coachella y el español Primavera Sound.

3. Porque tienen canciones poderosas

Aunque las de su debut ya eran cautivantes —de una de ésas, River, se enamoró Beyoncé— las mejores están en Ash, su álbum del año pasado. Desde Away away hasta Waves, todas terminan por atraparte poco a poco. Además, en algunas los acompañan invitados de excepcón: el saxo en Deathless es el de uno de los jazzistas del momento, Kamasi Washinghton, y en Me voy, su primer reggaeton, rapea la Mala Rodríguez. La legendaria Meshell Ndegeocello y el pianista Chilly Gonzales también colaboraron en este trabajo.

4. Porque su pop también tiene mensaje

Sus canciones son abiertamente políticas y no tienen miedo de denunciar la violencia policial o hacer un llamado al feminismo. De hecho, en Transmission/Michaelion hay una cita a Frida Kahlo, ícono feminista, y en No man is big enough for my arms samplean un discurso Michelle Obama dirigido a las mujeres.

5. Porque en vivo son explosivas

Acaban de tocar en Buenos Aires y ahí quedaron rendidos a su directo, rico en texturas, en juegos vocales y, sobre todo en las percusiones, en las que dejan fluir la sangre africana que corre por sus venas. Por eso no será raro que en el Teatro Nescafé muchos dejen la butaca de lado y se paren a bailar.

Ojo que es un concierto apto para todo público y las entradas van desde los $ 18.100

ESTACIONAMIENTO: En Av. Providencia esq. Manuel Montt, $ 1.150 la hora