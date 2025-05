Cinco series de Netflix perfectas para ver en el Metro (o en la micro)

Bonding

Uno de los buenos estrenos de este año cuenta con capítulos de menos de 20 minutos, lo que hace que la historia avance a toda velocidad, ágil, trepidante.

La protagonista es Tiff, una chica que de día es estudiante de psicología y, de noche, una cotizada dominatrix en la ciudad de Nueva York. Para hacer mejor su trabajo, decide contratar a un antiguo amigo de secundaria, un chico gay un tanto retraído con quien hará una exquisita dupla.

Ambos hallarán en este oficio una forma de descubrirse y de liberarse de ciertos tabúes, en una serie para mayores de 16 años entretenida y encantadora, sobre todo por el carisma de sus protagonistas.

Ver aquí Bonding

Trinkets

Brianna Hildebrand, Quintessa Swindell y Kiana Madeira Trinkets Netflix la-tercera

Este es un drama especial para adolescentes que trata temas como la tolerancia, la aceptación de la diferencia. La protagonista es Elodie, una "rarita" que desde que muriera su madre encuentra consuelo y satisfacción en cometer pequeños hurtos. Es una cleptómana con onda.

Descubierta por la policía, como castigo debe acudir a un grupo de ayuda para superar su problema, lugar donde se topa con un par de compañeras de colegio con quienes creía que no tenía nada que ver.

Ahora, como mejores amigas, juntas deberán enfrentar al mundo y a los problemas típicos de la adolescencia.

Ver aquí Trinkets

Special

Special serie Netflix 2019 la-tercera

Fuera de los estereotipos, esta serie presenta a un joven gay que, además, padece una parálisis cerebral. Esa condición lo hace depender de su madre, pero de a poco se irá liberando para descubrir su sexualidad plena y su independencia.

Esa es la historia central de Special, una que está basada en I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves, el libro autobiográfico de Ryan O’Connell, quien también es protagonista, guionista y productor ejecutivo de la producción.

Rápida y entretenida, es para mayores de 16 años y presenta una mirada inteligente y crítica respecto de cómo la sociedad aún no integra de manera adecuada a las personas con discapacidades.

Ver aquí Special

How To Sell Drugs Online (fast)

How to sell drugs online (fast) Netflix la-tercera

Otro excelente estreno de Netflix es esta serie calificada con un 8,1 por los usuarios de IMDB, lo que da garantías de su calidad. Una entretenida apuesta alemana con un guión que avanza como cohete en sus seis capítulos de casi media hora cada uno.

Aquí, el protagonista acaba de ser "pateado" por su novia; para recapturar la atención de la chica (esporádica consumidora de algunas drogas), él decide empezar a vender sustancias prohibidasonline, opción que lo llevará por derroteros inesperados.

Con muy buenas actuaciones, engancha de principio a fin con un relato que aparenta ser liviano, pero que alcanza cierto nivel de profundidad.

Ver aquí

Rilakkuma y Kaoru

Rilakkuma y Kaoru la-tercera

¿Algo corto corto? Los capítulos de esta serie de animación duran cerca de 10 minutos y son tan bellos que el tiempo pasa aún más rápido.

En lo formal, la producción está delicadamente hecha con la técnica de stop motion, con un resultado precioso que a veces recuerda a Historia de un Oso, el corto chileno ganador de un Oscar.

Sus historias, en tanto, son simples y encantadoras, protagonizadas por una joven retraída y con poco amigos que encuentra en un par de osos y en un tierno pajarito su familia, los que la escuchan y acompañan en las buenas y en las malas.

Ver aquí