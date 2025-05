Cine - Reseña: Mientras sómos jóvenes

Por Lya Rosén D.

A sus 45 años, Noah Baumbach se ganó un importante lugar en el ala independiente del cine estadounidense, en el doble rol de director y guionista de más de media docena de largometrajes. Y al no ser parte de la industria de Hollywood, la mayoría de sus películas sólo se ha conocido en Chile gracias a festivales de cine y los canales por cable. Ese fue el caso de The squid and the whale (2005), Margot y la boda (2007) y Greenberg (2010), una ácida comedia nominada al Oso de Oro del Festival de Berlín.

Por eso, el estreno de Mientras somos jóvenes en salas nacionales es la oportunidad para reencontrarse o conocer en pantalla grande el trabajo de este neoyorquino -hijo del escritor Jonathan Baumbach y la crítica de cine Georgia Brown- que, debido a sus raíces, generalmente tiene como protagonistas de sus relatos a intelectuales nacidos en la Gran Manzana.

Ese es el caso de Josh Schrebnick y su esposa Cornelia (Ben Stiller y Naomi Watts), un cuarentón documentalista y su esposa, que también trabaja en la producción audiovisual, con una existencia que se ve algo sacudida cuando sus amigos que ya fueron padres los presionan por seguir su ejemplo en la paternidad. Pero el gran cambio se genera cuando conocen al veinteañero Jamie (Adam Driver), un aspirante a documentalista, y a su esposa Darby (Amanda Seyfried).

Pronto nace la amistad entre las parejas, como también la fascinación de Josh por el modo en que el chico enfrenta el mundo, lo que incluye escuchar música en vinilos, ver películas en VHS y transportarse en bicicleta. Un deslumbramiento que se convertirá en decepción y dará pie a Baumbach para mostrar su talento para revelar el lado menos luminoso de la comedia o el costado más amable del drama.

Caja la-tercera

Título original: While We’re Young Dirección: Noah Baumbach Actores: Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver, Amanda Seyfried, Maria Dizzia, Adam Horovitz Calificación: Para mayores de 14 años