La Vida en una Copa, por Carolina Freire

En 2012, el historiador estadounidense de mixología David Wondrich impresionó a un público especializado neoyorquino con su “Santiago sour”, una versión alternativa al pisco sour, elaborada con pisco, jugo de limón, naranja, goma y un toque de cabernet sauvignon nacional. Ya han pasado años de eso y el uso del vino en mixología se ha vuelto una tendencia, dando paso a una coctelería versátil y entretenida, atractiva también para los jóvenes.

Hay una marca, la Winemaker’s Secret Barrels, que tiene vinos de barra, esos despeinados, sin protocolos y fáciles de beber. Siguiendo la moda, ellos lanzaron hace poco el Warmaker Mixology, el primer concurso en Chile con coctelería hecha con tintos, blancos y rosados. El ganador del torneo fue el bartender Víctor Gómez, del Siete Negronis, con su “Angelina” ($ 5.900), una cremosa y aromática preparación con vino rosado, vodka, St Germain, syrup de rosas y bitter que se puede probar en ese bar de Mallinkrodt. Y el segundo lugar se lo llevó Dennis Silva, de El Barrio. Allá hay que ir a probar su “Condorito” ($ 5.300), con sabores de antaño, hecho con vino tinto, jugo de durazno, harina tostada y una reducción de vino con especias.

Las opciones no llegan hasta ahí, porque el Room 09 tiene lo suyo en coctelería con vino. En su carta figura el elegante y fresco “acróbata style” -con vino Acróbata, jugo de limón, almíbar de frutos rojos y bitter angostura $ 7.000- y el “manequineko”, más dulce y frutal, con vodka Absolut, Ramazzotti, jugo de pomelo, reducción de vino tinto, ginger ale y petas zetas ($ 6.500), servido en un gato chino de la fortuna.

Hay un cuarto lugar donde poder ir a probar esta novedad. En el Café San Juan, Miguel González Larraguibel se luce todos los domingos con el frutal y refrescante ponche ($ 3.000), con vino de cepa país, pomelo, naranja, syrup casero y piñas caramelizadas. Pura tendencia.

Siete NegronisDÓNDE: Mallinkrodt 180 TELÉFONO: 9.5408 8251 HORARIO: Ma. a ju., 6 PM a 2 AM. Vi. y sá., 6 PM a 4 AM. Do., 6 PM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: Por Constitución, con parquímetro, $ 1.131 la hora.

El BarrioDÓNDE: Av. Alonso de Córdova 4263 TELÉFONO: 9.5468 3531 HORARIO: Lu. a sá., 12.30 PM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: Por Alonso de Córdova, con parquímetro, $ 1.300 la hora.

Room 09 DÓNDE: Antonia López de Bello 040 TELÉFONO: 227329920 HORARIO: Ma. a ju., 7 PM a 2 AM. Vi. y sá., 7 PM a 3 AM ESTACIONAMIENTO: Por Constitución, con parquímetro, $ 1.131 la hora.

Café San JuanDÓNDE: Av. Bilbao 765 TELÉFONO: 232657816 HORARIO: Ma. a sá., 12.30 PM a 4 PM y 8 PM a 12 AM. Do., 12.30 PM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.