Coldplay por el Universo: la nueva experiencia inmersiva del Planetario Usach

Si en tus playlists nunca fallan canciones como My Universe y Fix you, entonces no te puedes perder Coldplay por el Universo.

La nueva experiencia del Planetario Usach que reúne ciencia y música, una combinación que el recinto de Estación Central viene explorando hace años.

Lo ha hecho en actividades como Pink Floy por el Universo, una de sus experiencias más exitosas y donde los asistentes disfrutan de las canciones de la banda mientras se proyectan imágenes en 360° del cosmos y miles de estrellas.

Un formato que ahora volverán a repetir en su nueva experiencia inmersiva, Coldplay por el Universo.

La que esta vez tiene como protagonistas a las canciones de Coldplay, banda británica con millones de seguidores en el mundo y que el año pasado toco en Chile, donde dio nada menos que cuatro shows en el Estadio Nacional.

¿Estuviste en alguno de ellos? Sí la respuestas es ahí, ahora tienes una nueva oportunidad para escuchar las canciones del grupo que lidera Chris Martin.

Un viaje espacial con Coldplay

Y de una forma novedosa, ya que en Coldplay por el Universo sus canciones las oirás dentro del domo del Planetario Usach, que tiene una pantalla en 360° y sonido envolvente.

Así, mientras suenan temás emblemáticos de la banda, como Clocks, se proyectan en el domo imágenes espaciales en 360° y también postales de cielo que ofrece estrellado que ofrece el proyector óptico Carl Zeiss VI.

En tota serán 11 canciones las que tendra esta experiencia inmersiva, que no se pueden perder los fanáticos del grupo inglés y que en el Planetario Usach debutará en septiembre, luego de las Fiestas Patrias.

Eso, porque tendrá funciones los viernes y sábado, desde el 22 de septiembre y hasta el 28 de octubre.

Si quieres asegurarte desde ya para vivir esta nueva experiencia, las entradas para Coldplay por el Universo ya están en venta en la web del Planetario Usach a un valor de $ 12.000.