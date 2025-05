Coldplay, Shakira y Miley Cyrus se juntarán en el mega concierto online Global Goal

En abril pasado millones de personas alrededor del mundo vieron el mega concierto virtual, One World: Together at Home. Ahora, sus organizadores programaron otro evento online imperdible, Global Goal: Unite for our Future.

Es la nueva iniciativa de Global Citizen, la ONG que una vez más quiere concientizar sobre el impacto del coronavirus en las comunidades más marginadas.

Y lo hará con este gran show virtual que, al igual que One World, se transmitirá a todo el planeta a través de TV y de distintas plataformas de internet.

Este nuevo concierto será el 27 de junio y tendrá a reconocidos músicos presentándose desde su casas y otros artistas enviando sus mensajes de solidaridad.

A cargo de la conducción estará el actor Dwayne Johnson, popularmente conocido como La Roca.

Los músicos de Global Goal

Junto con el mensaje solidario, la protagonista en Global Goal: Unite for the Future será la música, que correrá por cuentas de famosos artistas desde sus lugares de confinamiento.

Hasta ahora, ya están confirmados Coldplay (en la foto), Shakira, Miley Cyrus, J Balvin, Justin Bieber, Quavo, Usher, y Jennifer Hudson.

También la francesa Christine and the Queens, uno de los nombres del pop más fascinantes de la actualidad.

Ojo también con la actuación de Chloe x Halle, las hermanas apadrinadas por Beyonce y que acaban de publicar un estupendo disco, Ungodly Hour.

Además, en Global Goal: Unite for the Future participarán celebridades Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman y Salma Hayek, entre otras.

En Chile el concierto lo podrás ver a traves de TNT y de YouTube desde las 8 PM del sábado.