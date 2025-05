Comer de lujo por menos de $10.000

Cocina India en el centro

kohinoor.jpg la-tercera

Es todavía un secreto bien guardado, porque aunque lleva seis meses funcionando en pleno centro de Santiago, la mayoría de los que llegan son extranjeros (de hecho, la pizarra que anuncia sus platos afuera está en inglés).

A una cuadra de la Plaza de Armas, el chef Nara Bahadur —el mismo que trabajó por años en el Majestic— prepara auténticos platos de sabor indio en el Kohinoor Indian Restaurant, un local de dos pisos abierto de lunes a sábado y con menú en la semana.

Hay que ir por su “rogan josh” ($ 7.990), el plato típico indio con cordero con garam masala, esa mezcla de color rojizo hecha con condimentos aromáticos como comino y cardamomo. Lo sirven típicamente acompañado de naan, el pan plano con el que se untan estos platos.

Otro de los platos que hay que probar es el “dal balde” ($ 4.190), unas lentejas con mantequilla y curry que vienen en plato de cobre.

Lo mejor de este local es que no sólo dejará contento al paladar, sino también a su bolsillo: siempre podrá sentarse ahí a probar el menú semanal por menos de $ 10.000, lo que es harto decir por estos tiempos.

HORARIO: Lu. a sá., 12 PM a 9 PM EST.: Subt. 21 de Mayo Frente al 576, $ 2.100 la hora.

Tentación italiana en Bellavista

La-Signoria-2.jpg la-tercera

En una casona en Bellavista, casi al llegar a calle Loreto, está La Signoria, un pequeño restaurante al que se entra por antiguas puertas de madera. Ahí, de martes a viernes, tienen un menú con seis opciones dignas de restaurante de mantel largo y a muy buen precio.

Cada día puede elegir, entre otros, los “sorrentinos de betarraga”, de pasta sumamente suave y rellenos con ricotta y jengibre; los “ fetuccini”, de grosor perfecto, con un ragú, guiso de carne; los “ravioles escalivados”, rellenos con ricotta y acompañado de una salsa con pimientos, berenjenas y cebolla, y los “ñoquis”, que ahí preparan con un suave y delicioso pesto.

Cualquiera de estas delicias italianas, más una entrada (ensalada o sopa de zapallo jengibre), un jugo natural y un postre es siempre fijo: $ 9.900.

Con el postre se irá siempre a la segura en esta casona de Bellavista, porque el lugar es famoso por sus tortas y postres varios.

Si tiene suerte le tocará la torta del “nonno”, de masa delgada y crocante, y rellena de una imperdible pasta de chocolate. También puede ser el “mousse de chocolate”, que mezcla el bitter y el chocolate blanco.

HORARIO: Ma. a vi., 11 AM a 7 PM. Sá., 10 AM a 7 PM. Do., 10 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: Por Loreto, con propina.

Sabores coreanos intensos

Every-Day-10-1.jpg la-tercera

Leonardo Choi es uno de los pocos chefs coreanos de la capital y hace seis meses abrió, en Santa Magdalena, la segunda sucursal de Everyday, el conocido local de exquisiteces japonesas que tiene en calle Merced.

La diferencia con la cocina del centro es que la de Providencia es una fusión de sabores coreanos y japoneses, sin sushi y más platos calientes, que se sirven de lunes a sábado a la carta y todos, bien contundentes, por menos de $ 10.000.

A este restaurante se puede llegar a partir de las 12.30 PM, directo a probar el “yaki soba” ($ 6.500) si tiene hambre, porque el plato, bien contundente, lleva fideos salteados con camarón, pollo o carne.

Si prefiere de las clásicas sopas coreanas, pida el “ramen” ($ 7.000), que aquí no es de chancho como lo dicta la tradición, sino de pollo o camarón, con fideos artesanales, huevo y verduras (ojo, que es ligeramente picante).

Y si es un adicto a los sabores fuertes, como los fermentados, tiene que probar el “kimchi dopbap” ($ 7.000), con vegetales salteados con huevo -entre ellos, la col china-, además de pollo o camarón.

HORARIO: Lu. a ju., 12.30 PM a 11.30 PM. Vi. y sá., 12.30 PM a 12.30 AM. Do., 12.30 PM a 5.30 PM ESTACIONAMIENTO: Subt., en Santa Magdalena 111, $ 2.400 la hora.

Sabor peruano en pan

Zambo-6.jpg la-tercera

Zambo es la sanguchería peruana que abrió hace seis meses justo en la esquina de Mallinkrodt con Dardignac, en Bellavista.

Ahí, en los dos pisos y con terrazas que dan hacia la calle, puede llegar a almorzar sánguches de lujo que son parte de un menú que todos días de la semana cuesta $ 6.900.

Incluye un jugo, un acompañamiento (papas fritas, yucas o ensalada coleslaw, la ensalada de repollo morado y zanahoria), y uno de estos tres sánguches: el “burguerin”, una hamburguesa de 200 gr con tomate, lechuga, tocino crocante, mayonesa y papas hilo en pan brioche; el “Pepe pollo”, con pechuga deshilachada con su juguito, tomate, lechuga, palta, mayonesa y papas hilo en pan brioche; o el “saltado”, el clásico peruano, con lomo, papas hilo, tocino crocante y ají.

Todo eso, más un postre que puede ser un pequeño vaso de tiramisú -bien húmedo y equilibrado- o uno con torta de chocolate rellena con manjar.

Ojo, que por $ 3.100 extra puede pedir dos pisco sour.

HORARIO: Lu. a mi., 12.30 PM a 12 AM. Ju. a sá., 12.30 a 1 AM ESTACIONAMIENTO: Subt., Bellavista 052, $ 1.600 la hora.