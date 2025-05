Comienza la temporada de caminatas y corridas

Con la llegada de septiembre vuelven las ganas de correr. Hay varias competencias que se vienen. Prográmese para la que más le acomode, ya sea en los cerros de Santiago o en las calles de Buenos Aires. Participar con niños La mañana del domingo 14 de septiembre, una corrida se tomará las calles de Ñuñoa. Tendrá dos categorías y ambas parten en Av. Irarrázaval con Manuel de Salas. La de 5 km, pasará por el parque Ramón Cruz y es ideal para participar con niños, porque es sólo recreativa. La otra, la de 10 km, llega hasta Av. Salvador y entre sus premios habrá un notebook, una tablet y zapatillas.

DONDE: Av. Irarrázaval esq. Manuel de Salas HORARIO: Do. 14 sept., 9.30 AM INSCRIPCION: Hasta el 12 de sept., en www.nunoadeportes.cl PRECIO: $ 6.000 EDAD: Mayores de 10.

Caminar en la montaña Suzuki Climbing Tour es una competencia que se hará el sábado 6, en el cerro San José de Maipo, en la precordillera de Santiago. La idea es subir hasta la meta, en la cumbre, a 1.900 m sobre el nivel del mar. Puede ir al ritmo que más le acomode, corriendo o caminando. La gracia es que mientras lo hace, disfruta de un paisaje que cautiva. Hay dos distancias, 6 y 8,5 km, y una categoría padres-hijos, desde los 15 años.

DONDE: El Alfalfal, km 22 de la Ruta G-345 HORARIO: sá. 6 sept., 9.30 AM INSCRIPCION: hasta el 31 agosto, en www.climbingtour.cl PRECIO: desde $ 15.000 EDAD: mayores de 15.

Una corrida para ayudar Correr por las calles de Las Condes puede ser una buena opción para quemar las calorías de las Fiestas Patrias. Podrá hacerlo el domingo 28 de septiembre, en la corrida Grupo BBVA Hogar de Cristo. Es una de cuatro categorías (juveniles, general, senior y sillas de ruedas), que pasará por avenidas como Padre Hurtado y Manquehue Norte. Todo lo que se recaude se destinará a la educación de niños de escasos recursos.

DONDE: Av. Presidente Riesco esq. Urano HORARIO: Do. 28 sept., 9 PM INSCRIPCION: Hasta el 24 de sept., en www.corridabbva.cl PRECIO: $ 5.000 EDAD: Mayores de 16.

Por las callecitas de Buenos Aires Esta media maratón, de 21 km, es una buena excusa para escaparse a Buenos Aires. Se hará el domingo 7 de septiembre, por los barrios de Palermo y Recoleta, y parte y termina en la Av. Alcorta, cerca del Parque Norte. Lo entretenido es que pasa por hitos turísticos, como el Planetario, el Teatro Colón y la Casa Rosada; por eso es una carrera para respirar la ciudad. Si le entusiasma, en la web del evento hay paquetes que incluyen la inscripción, el alojamiento y los traslados a la competencia. Cuestan desde US$ 300. Los pasajes a la capital argentina corren por su cuenta.

DONDE: Av. Alcorta esq. Monroe, Buenos Aires HORARIO: Do. 7 sept., 7.30 AM INSCRIPCION: Hasta agotar cupos, en www.maratondebuenosaires.org PRECIO: US$ 70 EDAD: Mayores de 18.

En los cerros de Machalí El trail running es esa modalidad que consiste en caminar o correr por los senderos de los cerros. El 6 de septiembre habrá una de esas competencias en la Sexta Región, la Santo Tomás Trail Running. La idea es recorrer las lomas de la ciudad de Machalí, a 9 km de Rancagua. Tendrá tres categorías, de 3, 7 y 14 km. La más corta es para jóvenes de entre 14 y 17 años, y las otras dos son sólo para adultos.

DONDE: Planicie del cerro San Juan de Machalí HORARIO: Sá. 6 sept., 9.30 AM INSCRIPCION: Hasta el 31 de agosto, en http://goo.gl/WdMNXn PRECIO: Gratis EDAD: Mayores de 14.

PARA COMPETIR CON COMODIDAD Y ESTILO

Polera:

Hay que reemplazar las de algodón por aquellas hechas de tela antitranspirante, livianas, con costuras planas y sin etiquetas.

Short: Los mejores son los de polyester micro-denier: son tres veces más delgados que la seda, ultra respirables y evaporan la humedad de forma instantánea.

Calcetines: Los ultradelgados evitan heridas. Y los que incorporan tecnología de secado rápido, aportan comodidad y eliminan bacterias.

Zapatillas: Para correr, son ideales las de peso liviano y acolchadas. Deben ser uno o dos números más grandes que el zapato habitual.