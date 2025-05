COMO CONVERTIR LAS COMPRAS NAVIDEÑAS EN UN PASEO

Más allá de los malls, existen varias opciones para comprar los regalos y pasarlo bien, todo a la vez, desde las ferias de temporada hasta tiendas con regalos exclusivos. Aquí, una selección de ideas para comprar antes de diciembre, sin aglomeraciones y a un ritmo más pausado.

AMIGO SECRETO ¿Organizaron un amigo secreto en la oficina? Hay varias tiendas que harán que la compra de ese regalo sea algo entretenido y donde no gastará más de $10.000. Una está escondida a pasos del cerro Santa Lucía. Se llama Dinosaurio (Agustinas 651) y es el paraíso de los chiches nostálgicos y kitsch. Un dato: es la favorita de la cantante pop Javiera Mena. Hurgar entre sus muñecos trolls ($ 2.900), su colección de Dónde está Wally ($ 4.900), los calcetines con gatos de colores o estuches retro de lápices ($ 3.700) es todo un viaje a la infancia. Incluso, tienen a un costado una minigalería con exhibiciones mes a mes. ¿La de noviembre? Paganismo contemporáneo, de Gracia Castillo. Eche un vistazo a sus cuadros irreverentes, y en especial, al curioso altar que tienen en un rincón. A 10 minutos de ahí está el local Ocho Fortuna (Merced 307), colorido y repleto de ideas entretenidas para regalar. Si es compañero de oficina, alégrele la semana con un “tazón con superpoderes para superar el día lunes” ($ 4.000) y si es algún amigo, cojines estampados con figuras como un elegante zorro o el Yellow Submarine de Los Beatles ($ 9.000). En el -1 del Drugstore (Av. Providencia 2124) puede hacer el pack completo: encontrar el obsequio ideal y organizar la celebración para entregarlo. Ahí está Kaikai (local 9E), especializada en regalos con estética nacional, como sus cajitas de caramelos -dulces de violeta, anís y almendritas- estilo vintage ($ 3.000). Y justo al frente se ubica el café Rendebú. Su mesa larga es ideal para reunir a un grupo grande y comenzar a repartir los regalos. Ahí, las sorpresas serán protagonistas, pero también la limonada fresca ($ 2.600) y el pie de limón, la especialidad de la casa ($ 2.500).

amigo secreto la-tercera

Caja la-tercera

paseo familiar la-tercera

Caja la-tercera

PASEO FAMILIAR

Mamás que corren con bolsas en la mano, papás que soportan el calor a duras penas y niños que piden un descanso. Postal típica de la temporada navideña que puede evitar si se elige un lugar agradable para adelantar las compras. En el Parque El Secreto de La Dehesa domina la sombra de los árboles. Además, a las 12.30 PM y 4.30 PM puede dejar a sus hijos con la tía Myrian, que les enseñará a hacer árboles de Navidad con revistas viejas. Así tendrá un par de horas para comprar con tranquilidad.

Regalos masculinos hay en Rupestre (local A-5): las tablas para cortar carne de madera natural y los packs de cerveza artesanal valen desde $ 15.000 en conjunto. Para mujeres, en el D-19 están las joyas hechas a mano por las israelíes Dorit e Ifat. Hay collares largos para enrollárselos como uno quiera ($ 39.000) y otros hechos con hojas secas bañadas en oro o plata (desde $ 75.000). En regalos infantiles, la alternativa es el local B-1. Ahí hay casas de muñecas ($ 20.000) y autopistas ($ 13.900) de madera. Ir a barrio Italia y pasear sin apuro es otra opción. Este domingo, a las 12 PM, deje a sus niños en la librería GatoPez (Av. Italia 1334), donde habrá un taller para hacer adornos navideños ($ 3.500 p/p, materiales incluidos). Ahí mismo puede encontrar ilustraciones para niños, como el set de tres libros sobre El Príncipito ($ 34.700). En Carhartt (Av. Italia con Sta. Isabel) hay ropa outdoor exclusiva para hombres (shorts a $ 29.900) y en 1893 Gourmet (Av. Italia 1634) encontrará La alquimia de Antonia: set con seis tipos de té e instrucciones para prepararlos ( $ 10.900).

DISEÑO INDEPENDIENTES

No sólo los hipsters aman el diseño independiente. El interés por las prendas y los artículos de decoración con estilo ha ido en aumento en Chile. Son varias las tiendas que los ofrecen y sólo visitarlas ya es un panorama, por lo cuidada que es su estética. A la tienda Porquetevistes (Gertrudis Echeñique 360) puede ir con amigas, porque encontrarán zapatos de Casa Laporte, la marca de la diseñadora Carolina Aguirre. Ella le dio un giro juvenil a un clásico: los zapatos Oxford, modelo que se caracteriza por sus detalles pespunteados. Aquí los encuentra en tonos metálicos y un dejo tornasol, que puede usar de día y de noche($ 65.900). Tanto le gustarán, que querrá llevarse dos pares, uno para regalar y otro para usted. ¿Prefiere obsequiar algo que le dé más estilo al hogar? En el showroom de Tëkun (Miguel Claro 422) encontrará lo que busca. Apenas entre verá mobiliario de líneas simples y limpias, desde mesas de centro hasta cunas que luego sirven como sillones. Son perfectos para quienes gustan del diseño funcional en los objetos cotidianos, como los individuales en madera terciada de pino con dibujos abstractos ($ 18.900 el pack de seis).

Si quiere sorprender a sus amigas más outdoor, vaya a Bad Sisters (Av. Italia 1476), la tienda que dos hermanas deportistas, Stephanie y Melissa Byrt, abrieron en barrio Italia. Lo que hacen son prendas para entrenar, pero con estilo y sin los típicos estampados gigantes de marcas. Encontrará leggins, petos y bodies de manga larga para las surfistas, con diseños caleidoscópicos y geométricos que Stephanie dibuja a mano. Le garantizan exclusividad, porque sólo hay dos modelos iguales por cada talla. Si va mañana por la tarde, aproveche de ir a Casa Guacolda (Girardi 1573), a dos minutos de ahí. A las 6 PM tocará la banda de blues, jazz y country Shawn & the Blue Moons, gratis. Ahí lo recibirán con una copa de vino. PURA EXCLUSIVIDAD El lujo siempre cautiva, a hombres y mujeres por igual. Si busca un regalo así, vaya a HBC Briones (Av. Alonso de Córdova 2467). Es una exclusiva boutique y un referente en lo que a las mejores marcas de relojes de origen suizo se refiere. Hay uno de culto, el Speedmaster de Omega (consultar precio en tienda) conocido como “The moon watch”, porque fue el primero en usarse en la Luna: lo llevaba en su muñeca Buzz Aldrin, uno de los astronautas que alunizó en 1969. Sólo enterarse de esa historia le dará ganas de obsequiar uno. Luego, puede caminar hasta Icono (Av. Alonso de Córdova 2812), la galería que acaba de abrir en un pasaje interior. Su gracia es que es la única especializada en el genio chileno del surrealismo, Roberto Matta. Lo que se exhibe ahí son más de 100 obras, todas a la venta, entre grabados y litografías, piezas deseadas por muchos, pero que pocos tienen. Como la colección completa de El Quijote de la Mancha, 25 litografías que fueron expuestas en el Instituto Cervantes de Madrid, en una muestra que inauguraron los entonces Príncipes de Asturias. Hoy y mañana puede aprovechar la liquidación que la marca italiana Diesel, conocida por sus diseños modernos y que no siguen las modas, tendrá en su tienda de Av. Vitacura 3089. Todos son artículos para mujeres, como carteras y vestidos, de temporadas anteriores, pero muy bien seleccionados, que encontrará con hasta 70% de descuento.Por ejemplo, hallará jeans desde $ 39.000. Podrá mirarlos y probárselos mientras disfruta de una copa de espumante que le ofrecerán ahí gratis. Si está en Valparaíso, vaya hasta la estación superior del ascensor Reina Victoria, en el cerro Alegre, para comprar en Antonia Wines vinos que no encuentra en otras tiendas de la región. Como el Clous de Tous ($ 15.000), un blend (mezlca de distintas cepas) de un viñatero boutique de Cauquenes. Degustarlos por copa en su terraza es de los mejores panoramas porteños. NAVIDAD NOSTALGICA Rememore esos años sin wifi ni smartphones y cuando los papás hacían malabares para dejar la bicicleta debajo del árbol de Navidad sin ser descubierto. ¿Dónde? En esas tiendas que lo llevarán de vuelta a su infancia y que son verdaderos paraísos vintage. Como Caramba (Luis Pasteur 6297), donde encuentra bicicletas de madera, muñecas y las clásicas cocinas y tablas de planchar para las niñas. Un regalo único son los autitos correpasillo retro, marca Schylling, para niños desde 18 meses. Estimulan las habilidades motoras y por su diseño de seguro será sensación en Instagram la medianoche del 24 de diciembre. Los trencitos antiguos a escala provocarán un efecto similar. Los puede comprar en la clásica Juguetería Alemana (Av. Nueva Costanera 4021, local 2), el lugar donde peregrinan los amantes de los juguetes clásicos y del ferromodelismo, el pasatiempo de coleccionar trenes. Aquí tienen locomotoras, vagones de pasajeros y de carga, rieles y todo tipo de accesorios, que son un verdadero deleite para los ojos. Y si de rescatar tradiciones navideñas se trata, el panorama sólo puede estar completo con una de esas sesiones noventeras en familia, donde se veían películas con viejos pascueros y monos de nieve. Arme una de ésas con los niños en DVD Planet (San Antonio 140, local 50), donde venden la clásica Mi pobre Angelito (1990), con Macaulay Culkin. El pack con la original y su secuela en Blu-Ray cuesta $ 39.900. ¿Otros filmes retro de ahí? Gremlins 1 y 2. PARA SIBARITAS Sus golosos favoritos le agradecerán que le compre regalos en Coquinaria (Alonso de Córdova 2437) una de las mejores tiendas gourmet de Santiago. Para usted también será un placer visitarla, porque le darán ganas de pasar horas viendo sus estantes, llenos de delicias perfectas para armar un pack. Puede incluir un Christmas pudding brandy (desde $ 9.900), similar a nuestro pan de pascua para los ingleses. Este no es horneado, sino cocido al vapor, con tres tipos de pasas y se come tibio con un chorrito de brandy flambeado. ¿Qué agregar a la canasta? Una caja de té en hebras Fauchon (desde $ 10.900), también inglesa. No se vaya sin antes sentarse en su terraza y tomarse un bellini, el coctel de prosecco con jugo de durazno blanquillo, suavemente gasificado ($ 5.500). Santiago Wine Club (Rosal 386) es otra tienda de esas que son paradas obligadas en víspera de Navidad. En esta pequeña boutique de vinos, se ofrecen mostos de viñateros independientes, como el García Schwaderer: Vigno Carignan 2009 ($ 18.500), del Maule, que sólo encuentra en esta tienda. Aproveche su ida para pasar por Mesié Quiltro, el café ubicado justo al lado, donde puede probar el gazpacho, la sopa de tomates fría típica de España ($ 2.800). Big Petit Gourmet es un regalo que puede comprar desde casa (www.bigbox.cl) y que fascinará a sus amigos sibaritas. Es un pequeño libro que le llega directamente a la persona a quien se lo regala. En su interior encontrará experiencias “canjeables”, como un menú de degustación para dos en la Terraza del W o en el ondero bar White Rabbit de Antonia López de Bello. Cuesta desde $ 50.000, precio que varía de acuerdo a los lugares que quiera “regalar”. REGALAR "VERDE" Se puede regalar y cuidar el medio ambiente a la vez. Hay varias tiendas con productos sustentables, como La Fraternal (Holanda 3362), en Ñuñoa, que junta en un solo espacio un emporio de productos naturales, un restaurante y un centro de yoga. ¿Qué obsequiar de ahí? Barras de chocolate orgánico Pacari, consideradas entre las mejores del mundo. Las hay incluso con sal o ají, que son traídos desde Ecuador. Ahí mismo puede tomar clases de hatha yoga ($ 5.000) o regalarlas a una amiga ($ 35.000 por 12 al mes). Pase después a la terraza y deléitese con el sándwich croque madame, con fondos de alcachofas, tomates caramelizados y queso fundido, gratinado al horno y bañado en salsa bechamel, junto a un jugo de mango. También puede dar un paseo por el Drugstore para encontrar cosas “verdes”. En Bamboo & Organics (local 9-I) encontrará objetos, muebles y ropa, hechos con madera orgánica de bambú. Como la radio vintage que encantará a los hipsters (desde $ 32.990). Vaya un sábado, para que aproveche de recorrer el Mercado Orgánico que se monta todas las semanas detrás de la galería. Se instalan 20 puestos, donde venden desde juguetes de madera hasta infusiones gourmet. Este fin de semana, en el punto verde del Parque Araucano, habrá una Feria Ecológica con 55 stands. Ahí encontrará las lámparas de vidrio reutilizado de Calypso (desde $ 30.000) y libretas de papel 100% reciclado de Recicla 100. Un regalo con conciencia y un paseo, porque tendrá cafetería, barra de jugos naturales y monitores del mino zoo Selva Viva mostrarán a los niños bichos y serpientes. A las 12 y 4 PM habrá un cine 3D con la película Salva tu planeta. Otra opción es Kelleñ, que acaba de abrir en una nueva galería de barrio Italia. Deténgase en las cremas orgánicas para hombres. La regeneradora, hecha con agua de vertiente de la costa central ($ 6.990), es ideal como after shave. PURO PLACER No es necesario ir a las grandes cadenas para encontrar esos libros que quiere regalar esta Navidad. Dese un tiempo para visitar librerías pequeñas, atendidas por sus propios dueños y llenas de ediciones raras de hallar. En pleno centro, en la Galería Edwards, la misma de las empanadas El Rápido, abrió hace poco Subsuelo (Ahumada 312, l. 24), una librería que parece de barrio, donde lo recibirá Silvana, su propietaria. Su fuerte es la narrativa, los ensayos y la poesía. Vea los de la sección de poesía independiente chilena y los de la editorial española Hiperios, que no están en otras partes, como el Paul Celan (desde $ 20.000). ¿Otra rareza? Los Cuentos Completos de Oscar Wilde ($ 22.000). En el centro también encontrará otra tienda con regalos que para los amantes de los libros y la música son puro placer. Es la sucursal de Needle (Monjitas 579) en Bellas Artes , frente al bar The Clinic. Ahí hay vinilos buenos y más baratos que en otras disquerías, como el famoso concierto de James Brown en el Teatro Apollo ($ 15.900). Puede pasar horas revisando su sección de libros de música, como el de carátulas de la era dorada del reggae ($ 27.000). Su amigo melómano amará New York Noise ($ 18.500), con valiosas fotografías de íconos del underground de la Gran Manzana en los 80, desde Madonna a Lou Reed. ¿Otro lugar para regalar literatura? Lolita, la librería que el periodista Francisco Mouat inauguró hace poco en el barrio Pocuro. Es acogedora y su mismo dueño le sugerirá los títulos más adecuados para la persona que quiera sorprender. Váyase a la segura con Crímenes ($ 8.000), la recopilación de cuentos de Ferdinand von Schirach. O con la preciosa edición de Anagrama de Sostiene Pereira ($ 10.500), de Antonio Tabucchi.