Como homenaje a Olivia Newton-John: Grease se exhibirá gratis en el Teatro Oriente

Tras la lamentable muerte de Olivia Newton-John, el pasado 8 de agosto, muchos recordaron sus canciones, pero también su incursión cinematográfica en películas como Grease.

Y es que la australiana en su larga carrera profesional no solo se hizo un nombre en la música, sino también en la pantalla grande, también con resultados exitosos.

Lo hizo participando en largometrajes principalmente musicales, como Xanadu, además del drama fantástico Tal para cual.

Aunque todo el mundo la recuerda por su rol de Sandy Olsson en Grease -conocida en Chile como Grease brillantina-, la cinta de 1978 dirigida por Randal Kleiser y que se convirtió en un clásico de esa década.

Y el que pese a estar disponible en las plataformas de streaming, vale la pena disfrutar en pantalla gigante.

Oportunidad que tendrá esta semana en el Teatro Oriente, en Providencia, donde habrá un función gratuita de Grease, organizada por la Fundación Cultural de Providencia.

El reencuentro con Sandy y Danny

En este emblemático teatro, la película se exhibirá el jueves 25 de agosto, a las 7.30 PM, y con entrada liberada.

No te la pierdas si aun lloras la muerte de Olivia Newton-John, que es la protagonista de su relato junto a John Travolta.

La que muestra la historia de amor entre el rebelde Danny Zuko (Travolta) y la ingenua Sandy (Newton-John), quienes tras pasar unas románticas vacaciones se reencuentran inesperadamente en la escuela preparatoria Rydell.

Ahí continúa su romance juvenil al ritmo de canciones que también se convirtieron en clásicos, como Summer nights, You're the one that i want y Hopelessly devoted to you.

Temas de su popular banda sonora que de seguro va a tararear de memoria se asistes a la función gratuita de Grease en el Teatro Oriente, la que es por orden de llegada.

Además, en la entrada se exigirá pase de movilidad habilitado o PCR negativo de 24 horas.

