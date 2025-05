Este mes la agenda está cargada de cosas para hacer con todos los del clan. Reviven tradiciones como escuchar villancicos, ver ballets clásicos navideños, hacer regalos caseros, como galletas de jengibre, y ver dibujos animados ad hoc por televisión. Prográmese y disfrute con los niños, porque no todo es comprar.

Dos clásicos de ballet Los teatros más importantes del mundo, como el Metropolitan Opera House de Nueva York y la Opera de París, apuestan en esta fecha por ballets que atraen a los niños con historias mágicas y coloridas. El Municipal de Santiago tendrá dos montajes así: Cascanueces y Coppelius, el mago. Para el primero no quedan entradas; para el segundo, sí. Es la historia de Franz, el joven más buenmozo y trabajador del pueblo, eterno enamorado de Swanilda, que, en cambio, ama a Coppelius, un mago fabricante de muñecos. En cartelera entre el 20 y el 26 de diciembre.

El Teatro del Lago, de Frutillar, optó por la adaptación del Ballet Metropolitano de Buenos Aires para Cascanueces. Se llama Cascanueces y el rey de los ratones con las princesas encantadas y narra la historia de Clara y su mundo de magia y golosinas. Funciones: 13 y 14 de diciembre. El Teatro Nescafé de las Artes también tendrá su versión de este clásico, con un elenco dirigido por la bailarina Sara Nieto. Del 18 al 21 de diciembre. Música navideña Un clásico de este mes son los espectáculos de villancicos y música clásica. Si va a la Plaza Ñuñoa el 19, 20 o 21, se encontrará con una grata sorpresa, siempre a las 8 PM y frente a la municipalidad. El 19, la Orquesta de Cámara de Chile, bajo la batuta de Juan Pablo Izquierdo, sumado a la Camerata Vocal de la U. de Chile, harán un Concierto de Navidad con composiciones de Händel y Mozart. Al día siguiente, ocho cantantes líricos, un pianista y un actor, mezclarán canciones tradicionales alemanas e italianas, entre otras, con relatos costumbristas. Y el 21 de diciembre, será el turno de villancicos interpretados por la Orquesta Infantil del Colegio República de Siria y los coros de otros colegios ñuñoínos.

Si busca entusiasmar a los jóvenes del clan, vaya a la fiesta familiar navideña que el 13 de diciembre se hará en el lado sur de la plaza, entre las 2 PM y las 8 PM. Ahí no sólo habrá un minicampeonato con trucos de skate y premios para el mejor, sino que a las 7 PM se presentará una banda de reggae en el escenario. Si quiere llevar a los más pequeños, no se olvide de que habrá pintacaritas durante el día y un show de magia a las 3 PM.

Siguiendo con la música, en el Teatro Regional de Rancagua, la cantante Cecilia Echenique dará un recital con canciones típicas junto a un coro de 30 niños. Esa noche del 20 de diciembre no faltarán Blanca Navidad y Noche de paz, entre otras. Más al sur, ese mismo día, la Orquesta Sinfónica y Coro de la U. de Concepción darán un concierto en el foro de esa casa de estudios, con un programa que considera obras de Tchaikovsky y otras tradicionales de Latinoamérica. De paseo a la Estación Mapocho Visitar la Estación Mapocho, con su estructura de fierro diseñada por el arquitecto Emilio Jecquier, es siempre atractivo, más todavía si lo que hay adentro es una feria con buenos regalos. Entre el 11 y el 16 de diciembre la FeriaMasDeco Market ofrecerá un panorama familiar, ya que aparte de recorrer sus 120 stands, podrá probar ricossabores junto a los niños, como los Cool Crêpes, dulces y salados.

El de manzana verde grillada, manjar, nueces y canela encima es imperdible. Tambiénpodrán saborear algo inusual: loshelados de té de Garden Tea. Pase también por las tres galerías de arte que estarán exponiendo ahí: Galería XS, Plop! y Madhaus. En esta última, no se pierda los trabajos del ilustrador Fab Ciraolo, que juega con imágenes de íconos pop, como Michael Jackson y Frida Kalho. Carnaval por la Alameda Lleva cinco versiones y ya se ha transformado en un espectáculo callejero al que llegan más de 800 mil personas, como ocurrió el año pasado. Estedomingo 7 de diciembre, el desfilenavideño organizado por una tienda de retail llenará una vez más la Alameda con globos gigantes y personajesmágicos. A la cabeza de la Paris Parade 2014 irá, en versión inflable, Mampato, el personaje de historietas creado en 1968 por eldibujante Themo Lobos. Le seguirán Hello Kitty, Peppa Pig, Bart Simpson y el Señor Cara de Papa, entre muchosotros. La gracia es llevar a los niñosdisfrazados para que se sientanparte del carnaval y no como simples espectadores. El desfile comienzaa las 7 PM y se desplegará con todosu colorido entre las plazas Bulnes e Italia.

Obsequios propios Si le interesa inculcar a los más chicos el valor de regalar algo hecho por ellos mismos, hay talleres que serán de ayuda. Mañana, en el Parque de las Esculturas de Providencia y a partir de las 2 PM, el blog La vida en craft hará cuatro mini cursos gratuitos para aprender técnicas como la de amigurumis, esos muñecos de inspiración japonesa tejidos a crochet (inscríbase en lavidaencraft@gmail.com). Lleve su manta, sándwiches y jugos; la idea es tenderse en el pasto, trabajar y compartir en familia. Otra opción es aprender a hacer galletas de jengibre o avena. Este jueves 11 (7.30 PM), el Huerto Hada Verde (Manuel Barrios 4201, Ñuñoa) dará un taller que cuesta $ 20.000 p/p y es para mayores de seis años. Si quiere algo sólo para sus hijos, Culinary hará un Christmas Camp entre el 15 y el 19 de diciembre. Son talleres de cocina que se hacen durante esos cinco días y en los que se aprende a hacer, entre otras cosas, una casita de galleta con glaseado de colores. En Valparaíso, en el Centro de Extensión del Consejo de la Cultura y las Artes, Centex (Sotomayor 233) cada martes le enseñarán a hacer muñecas de trapo con telas recicladas. Pueden ir mayores de ocho años, porque se usan agujas. Una sesión televisiva Reviva una tradición típica de su infancia en plenos 80 y 90: hermanos, primos o vecinos, todos sentados frente a un televisor viendo dibujos animados y películas navideñas. Un panorama casero para la tarde del 24 o 25 de diciembre. Los suscritos a Netflix tienen varias opciones, como El extraño mundo de Jack (ese alabado filme de los 90 dirigido por Tim Burton) o El regalo prometido, con un gracioso Arnold Schwarzenegger. Otra alternativa es ver Gremlins, el clásico de los 80, con esas criaturas graciosas que se transforman en bestias cargantes. Para los más pequeños, hay especiales navideños de sus monos favoritos, como George, el curioso. En el cable, durante todo el 25 de diciembre, Cartoon Network tendrá un maratón de capítulos “pascueros” de programas, como La hora de aventura, Las chicas superpoderosas, Un show más y Ben 10. Ese mismo día, el canal Boomerang programó una seguidilla ad hoc con las aventuras de Lazy Town y Oddbods, entre otras. Ponga una alfombra o unos pufs en el suelo, prepare jugos caseros y cabritas, y prenda la tele. La diversión asegurada por un par de horas.

Una celebración con Tulio y sus amigos Tulio Triviño y compañía, losconocidos personajes de 31 Minutos (TVN) se pusieron en onda y entre el 12 y el 14 de diciembre presentaráncinco funciones de su espectáculoUna calurosa Navidad, en el Centrode las Artes 660 (CA660). El showrecopila canciones clásicas, comoMi muñeca me habló y Son pololos, con letras que se saben los chicos ylos grandes de la casa. Tampocofaltarán los villancicos Canción deNavidad y Viejos pascueros acalorados, que se hicieron famosos en elespecial de fin de año de la segunda temporada del espacio televisivo. La música irá entrelazada por una historia, una en que Tulio hace de Viejo Pascuero y Juan Carlos Bodoque comete varios errores que ponen en riesgo la celebración. Para cantar y reírse en familia. Todos juntos al teatro Varias salas están estrenando obras teatrales de interés para todas las edades. El Centro Mori tiene una oferta variada con cinco piezas en cartelera. En Mori Parque Arauco, por ejemplo, el 7, 14 y 21 de diciembre estará, a las 12 PM, Peter Pan en Navidad, en la que el Capitán Garfio decide raptar al Viejito Pascuero, apropiarse de la festividad y esparcir maldad por todo el mundo. Una situación que Peter Pan y el hada Campanita tratarán de impedir. El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en tanto, también montará una obra familiar, con funciones entre el 19 y el 28 de diciembre. Ahí el que se tomará el escenario será el clásico cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel. Esta es una versión innovadora, que incluye diseños de la artista plástica Margarita Dittborn y la proyección de imágenes sobre el escenario como apoyo a la narración. Es un montaje con efectos visuales modernos que resultará llamativo sobre todo para los niños y adolescentes.