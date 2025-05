¿Como se entretiene Andrea Velasco?

La cantante y actriz de Vuelve temprano (TVN) y la trilogía fílmica Qué pena... estrenará parte de su disco solista el 10 de diciembre, en la Casa Ballantine’s. ¿Qué recomienda? Pedalear por el parque Balmaceda, conocer el lago Colico (IX Región) y ver la serie Twin Peaks.

¿Por dónde pedalear en Santiago? “Hace cinco años ando en bici, desde que me cambié a Providencia y todo me queda más cerca, pero no ando por la calle. Uso ciclovías y parques, sobre todo el Balmaceda, en la ribera del Mapocho. Es seguro y más fresquito en esta época de calor”.

Para comer, ¿qué recomiendas? “Las pizzas del Amadeus (Bustamante 50). Son muy ricas, sobre todo la de jamón serrano y rúcula. También me gusta la terraza de El Castillito del Forestal, más que por la comida, por la onda y la vista”.

¿Y para juntarse a conversar con amigos? “Un bar muy de músicos, el Cabo Frío (Manuel Montt 234). Después de las tocatas nos vamos para allá; tiene un piano que a veces usamos y seguimos canturreando. ¿Qué tomar? Espumante o una piscola, de vez en cuando”.

Un lugar de Chile que hay que conocer “El lago Colico, cerca del Caburgua (IX Región). Me encanta el sur y ese lugar es mágico, con una naturaleza de alto impacto. De hecho, acabo de filmar ahí el video del primer single de mi disco, que se llama De paseo”.

¿Qué serie te enganchó? “Una antigua: Twin Peaks, la original, dirigida por David Lynch en los 90. Cuando hice Vuelve temprano me dijeron que mi personaje se había basado en uno de esa serie. Desde entonces, no me la pierdo (en Netflix)”.

¿Algo de cine? “También cintas antiguas, como Grandes esperanzas, con Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow, y Vírgenes suicidas, dirigida por Sofia Coppola”.

¿Y para escuchar? “Arreglé un tocadiscos que era de mi abuelo y ahora estoy fanática de los vinilos, que compro sobre todo cuando viajo. Me encanta escuchar al grupo Arcade Fire, al estadounidense Blood Orange, que canta soul, y a Mø, danesa de voz suave, pero mucho power”.