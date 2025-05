COmo se entretiene CAROLINA DE MORAS

Los martes, es la encargada de invitar a una pareja a casarse en Dime que sí, la apuesta prime de Chilevisión. Mientras se prepara para animar por segunda vez el Festival de Viña, recomienda pasear por las cercanías de Puyehue y subir los cerros que rodean Santiago.

Dos imperdibles de su Osorno natal “Uno, el restaurante Del Piero (Manuel Rodríguez 1081). Me encantan sus pastas y pescado, como el congrio Sabor profundo, que va sobre una cama de centolla y acompañado de verduras salteadas con fideos de arroz y arroz exótico. Para pasear, el camino que va hacia Puyehue, que va bordeando el lago. Es rico ir parando con los niños a mirar el paisaje y hacer un picnic exprés. Al final, llegas al gran premio: las Termas de Puyehue (Ruta 215, km 76)”.

Los helados más ricos “Acá en Santiago me gusta el Emporio La Rosa (Merced 291). Ahí no me pierdo el de naranja-jengibre, fresco y con ese toque picantito”.

¿Dónde pasear con niños? “Por los cerros que están alrededor de Santiago, para andar al aire libre, en bicicleta o caminando. ¿Mis favoritos? El Manquehue y el Manquehuito, que está al lado y es un poco más bajo, para escalarlo más fácil (se llega a él por calle Vía Roja, en Lo Curro)”.

Para quedarse en casa el fin de semana, ¿qué serie ver? “No soy muy de series, pero últimamente me agarró Revenge, que se basa en la novela El conde de Montecristo, de Dumas. La estoy siguiendo con un poco de adicción, la verdad (canal Sony, 32 en Santiago, VTR)”.

Ejercicio, ¿dónde? “En un lugar llamado Motion - Health & Performance Center (Raúl Labbé 12613). Tiene unas maquinas maravillosas para trotar y fortalecer la musculatura. Entreno lo que más puedo, entre tres y cuatro veces a la semana”.

¿La mejor ropa para un escenario como el del Festival de Viña del Mar? “La de diseñadores chilenos. Es lo mejor que puedo escoger. Quiero potenciar lo nuestro y darle la posibilidad de tener pantalla televisiva a nuevos creadores”.