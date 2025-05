¿Como se entretiene Christopher Carpentier?

Es dueño del restaurante El Barrio, conductor de Master Chef (Canal 13) y autor del libro Cocina de barrio. Para esta época del año recomienda cocinar escuchando a The Killers, comprar regalos en la tienda Gran Gourmet Italia e ir a veranear a las playas de Brasil y México.

La mejor cocina de Santiago está en... “Pastamore (Las Tranqueras 1352 A). Sus pastas y menús variados, con productos de estación, son exquisitos. Además, tiene un ambiente familiar que me encanta”.

¿Cuál es la mejor música para cocinar? “Primero, conectarse a Spotify, que me ha solucionado la vida. Escucho de todo, dependiendo de mi estado de ánimo, de dónde estoy cocinando y para quiénes. Algunos de los infaltables son The Killers y los miembros del Rat Pack: Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr.”.

¿Dónde encontrar regalos gourmet? “Si busca artefactos, en la tienda El Volcán (San Diego 767). Es completísima y tiene varios locales en Santiago. Si son ingredientes, Gran Gourmet Italia(Las Tranqueras 1456) tiene exclusividades, como la mozzarella de verdad y unas harinas finísimas”.

¿Y ropa? “Para la TV, la del diseñador Sergio Arias (www.ariasatelier.com). En el día a día, zapatillas Converse (Av. Andres Bello 2447, local 4220), poleras y jeans de marca Diesel (Av. Kennedy 5413, l. 171)”.

El programa de TV que no hay que perderse, aparte de Master Chef “La versión gringa de The Voice (canal Sony en VTR). Es genial, partiendo por su jurado, con maestros como Gwen Stefani y Pharrell. También me gusta Master Chef Jr. (canal Discovery TLC en VTR). Ahí los niños cocinan mejor que los grandes”.

El lugar perfecto para ir de vacaciones “Uno con buen clima y onda familiar. Trato de ir a una playa donde el clima permita salir y estar al aire libre, cerca del mar, andar con polera en la noche, pedalear con los niños y tener una pescadería cerca para cocinarles rico. Destinos de Brasil y México reúnen esas características, con paquetes turísticos baratos, además”.