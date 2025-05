COmo se entretiene Fernando Milagros

Tocará en el próximo Lollapalooza y se alista para participar en el show homenaje a Gustavo Cerati, el próximo 6 de diciembre, en Movistar Arena. El autor de canciones como Carnaval recomienda escuchar a Major Lazer y Mad Professor, y quedarse a veranear en Santiago.

Buena música para este finde “En mi iPhone estoy escuchando mucho a Mad Professor, un abuelito jamaicano que hace un estilo llamado dub, que viene del reggae. Me encanta la música de Jamaica, como que me hipnotiza”.

¿La disquería que nunca falla? “Sin dudas, Sonar (Paseo Las Palmas, local 017). Lo último que me compré ahí fue un vinilo del británico James Blake, uno de mis cantantes favoritos”.

Imperdibles del próximo Lollapalooza “Recomiendo dos: Major Lazer, para bailar, un grupo muy entretenido de ver. Y The Specials, cultores del ska antiguo”.

¿Dónde veranear? “Para gente como yo, que trabaja en el verano, o para alguien que no tiene lucas para salir, lo mejor es aprovechar Santiago al máximo. Subir el cerro San Cristóbal y en cinco minutos estar como fuera de la ciudad. O ir al Santuario de la Naturaleza, en El Arrayán, donde uno se siente como en el campo”.

El mejor lugar para juntarse con amigos “Ultimamente, no estoy saliendo mucho, pero me gustan los bares clásicos, como el Loreto (Loreto 435). Ahí no falla el fernet con bebida cola”.

¿Y para comer? “No cambio El Ciudadano (Seminario 400). La relación precio/calidad de ese lugar es insuperable. Me fascinan sus pizzas; cualquiera, todas son ricas”.

¿Qué leer o ver? “Soy fanático de las series y de los libros. Hay dos escritores que me han marcado: Jorge Luis Borges y José Saramago. De éste último recomiendo un clásico: Ensayo sobre la ceguera (disponible en Librería Antártica). En cuanto a series, Lost es imperdible. La encuentro genial (en Netflix)”.