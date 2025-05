Con emoticones, posteos y selfies: el MIM inaugura una sala dedicada a la comunicación

En el Museo Interactivo Mirador, conocido por todos simplemente como MIM, puedes divertirte aprendiendo sobre astronomía, robótica, la energía, la luz o la Tierra.

Y ahora ahí puede saber más sobre comunicación en Comunica-T, la sala que se acaba de inaugurar y que se dedica por completo a esta ciencia que es fundamental para el día a día de las personas.

MIM-3-ok.jpg la-tercera

Foto: MIM

Especialmente ahora, que las nuevas tecnologías y las aplicaciones abrieron nuevos canales y formas de relacionarse con los demás, como los smartphones y las redes sociales.

De hecho, este espacio aborda desde las antiguas formas de comunicarse hasta las más recientes, desde las cartas hasta los posteos, pasando por el sistema braille, los emoticones y las fake news, entre otros aspectos y fenómenos.

Para conocerla debes subir hasta el segundo piso del pabellón principal del MIM, que es donde se ubica esta nueva sala.

A comunicarse en el MIM

MIM-2-ok.jpg la-tercera

Foto: MIM

Ahí encontrarás 13 módulos que invitan a niños, niñas y adolescentes, además de los adultos, a repasar la historia de la comunicación y a reflexionar sobre ella a través de la experimentación, abordan temáticas como la interacción, la escritura y los sistemas de registro y la hiperconexión actual.

Entre las actividades que puedes hacer ahí está What do you mean, un software con animación de un globo terráqueo en el que descubres cómo se dicen distintas frases en diferentes idiomas.

También Escríbelo sin palabras, donde en una pantalla magnética podrás escribir frases y mensajes solo con emoticones, abordando así el significado de los símbolos.

Y hasta hay un gran panel que replica el de un celular, en el que podrás tomarte selfies y ser el protagonista y narrador de tus propias historias y noticias.

¿Quieres ir a conocer este nueva sala? Entonces recuerda que hasta fin de año la entrada es gratis para todos los públicos en las tardes martes a viernes, reservándola en la boletería virtual del museo.

Para las mañans, los fines de semana y festivos el ticket cuesta desde $ 4.000.