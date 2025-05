Con empanadas a $ 1.000 el concurso The Top adelanta el 18

Tras las versiones dedicadas a las pizzas, los helados y dulces, ahora el concurso The Top abre el apetito con su primera edición dedicada a las empanadas.

Lo organiza justo un mes antes de las Fiestas Patrias, cuando esta preparación se convierte en la reina de las celebraciones y una infaltable en las mesas.

¿Todavía no pruebas las primeras de la temporada? Puedes adelantar el 18 con The Top Empanadas, certamen en que el público escogerá a su favorita entre los más de 30 locales que participan.

Se trata de lugares de Santiago y regiones, de ciudades como Viña del Mar, Concón y Concepción, donde entre el viernes 20 y el domingo 29 de agosto podrás pedir algunas de sus variedades a un precio promocional.

¿Y cuál es ese valor? $ 1.000 por unidad y $ 4.000 el pack en algunos de los establecimientos, los que le venderán en el lugar y también por delivery, a través de PedidosYa.

La idea es que pruebes varias y luego puedas votar por la que más te gusto. De hecho, hay un premio que se sorteará entre quienes voten: una parilla a gas premium.

Y no te preocupes si no comes carne, que varios de los locales incluyen opciones vegetarianas y veganas: hay desde algunas de queso hasta otras de espinaca y crema.

Los participantes en The Top

La-Mendez.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Aprovecha la oportunidad de probar las empandas participantes en The Top, que entre su listado hay varios que destacan entre las más ricas de Santiago.

Entre ellas La Méndez, la pastelería donde se elabora la mejor empanada de Santiago según la votación que hizo el año pasado el Círculo de Cronistas Gastronómicos de Chile.

Una que Laura Méndez, o simplemente Laurita, viene horneando hace más de 30 años y que vende en su pastelería de Av. Las Condes.

También famosas son las empanadas de Ña Matea, otras que siempre aparecen en el ranking de los críticos. En su fábrica de calle Purísima, en Recoleta, elaboran desde 1974, unas bien casera y caldúas.

Ña-matea-empanada-vegana.jpg la-tercera

Foto: Ña Matea

Ojo, que para este concurso Ña Matea también tiene una opción vegana, con pino de carne de soya y con un toque toque de tomate licuado y cilantro fresco que le pone el broche.

Gratien, La Flor, La Coccote, Caminito, La Empanada Mia y Castaño también están entre los locales que se sumaron a The Top Empanadas con las suyas.

Puedes revisar el listado completo en la web del concurso.