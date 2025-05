Con Pavement, Cyndi Lauper y Pete Doherty: festival In-Edit vuelve esta semana con una imperdible programación

Peter Doherty_Stranger in my own skin In Edit

Los fanáticos de la música y el cine, y especialmente los amantes del cine sobre música, tienen siempre a fin de año una cita ineludible, la que vuelve con In-Edit 2023.

La versión en Chile del festival de documentales sobre música nacido en Barcelona y que aterrizó en 2014 en nuestro país.

Desde entonces y con el lema de "música para tus ojos" se convirtió en un certamen imperdible y que cada año trae una destacada selección de películas sobre música.

De hecho, a lo largo de sus 18 ediciones se ha exhibido más de 800 títulos, tanto nacionales como extranjeros, y a los que ahora se sumarán los de In-Edit 2023.

Foto: Cyndi Lauper, let the canary sing

La nueva versión del festival, que entre el jueves 7 y el domingo 10 de diciembre se desplegará por tres salas de Santiago.

Esta son el Centro Arte Alameda-Sala Ceina, el Teatro Nescafé de las Artes y el Centro GAM.

Hasta esos lugares el festival llega con un puñado de imperdibles títulos que integran una programación variada que incluye películas nacionales y extranjeras, varios estrenos y centrados en figuras que van desde estrellas del pop hasta músicos y música de culto.

De Syd Barret a J Dilla

Foto: The Elephant 6 Recording Co.

¿El cine y los documentales sobre música están entre tus subgénero favorito? Entonces revisa desde ya la programación de In-Edit 2023, que de seguro querrás asistir a más de alguna función.

Una vez más su selección incluye largometrajes para todos los gustos y con protagonistas de distintos géneros musicales.

Como el espíritu psicodélico que baña Have you got it yet? The story of Syd Barret and Pink Floyd, una completa mirada al auge y caída del legendario primer líder de la banda británica.

Y también The Elephant 6 Recordin Co., el que traza la historia de este fascinante colectivo de pop sicodélico, el que agrupó a nombres de culto como Neutral Milk Hotel, The Apples In Stereo y The Olivia Tremor Control, entre otros.

Foto: Omara

También mítica, aunque breve, es la trayectoria de The Birthday Party, la banda de Nick Cave antes de los Bad Seeds y en la que se adentra el documental Mutiny in heaven.

Para los fanáticos del indie rock y de Pavement, hay un ineludible, Louder than you think, una mirada a este grupo esencial de los 90 y desde la figura de Gary Young, su baterista original.

Títulos sobre la diva pop Cyndi Lauper, el grupo de culto Earth, la dama de la canción cubana Omara Portuondo, el controvertido rockero inglés Pete Doherty y el héroe del hip hop J Dilla, entre muchos otros, también son parte del festival.

Puedes revisar acá la programación completa de In-Edit 2023. En el mismo sitio web está el detalles de entradas y abonos.

