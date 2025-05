Con Tomo como Rey, Quique Neira y Soulfia: Día de la Música Chilena tendrá más de 20 conciertos gratis

La nueva conmemoración del natalicio de Violeta Parra, el próximo 4 de octubre, marca también la celebración del Día de la Música Chilena 2023.

Y es que el aniversario del nacimiento de la recordada artista chilena fue la fecha que se escogió, hace ya algunos años, para rendir tributo a las músicas y músicos nacionales.

Es por eso que cada año los primeros días de octubre se llenan de actividades con los creadores chilenos como protagonistas.

Tal como sucederá esta vez por la nueva celebración del Día de la Música Chilena 2023, a la que la SCD se suma con un puñado de conciertos gratuitos en sus salas.

Dia-musica-chilena-2-ok.jpg la-tercera

Imagen: SCD

Se trata de shows con más de 20 artistas nacionales, que se desarrollarán el fin de semana del sábado 7 y el domingo 8 de octubre.

Y sus escenarios serán las salas que la SCD tiene en Bellavista y Plaza Egaña, donde cada uno de esos días habrá presentaciones dedicadas a un género específico.

Los shows que podrás ver gratis

Dulce-y-Agraz-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Así, el Día de la Música Chilena 2023 en la SCD de Mallplaza Egaña partirá con un jornada centrada en los sonidos urbanos, que abrirá Mamma Soul, a la 1 PM.

Luego, le seguirián los históricos De Kiruza (3 PM), Liricistas (5 PM), Soulfia (7 PM) y Quique Neira (9 PM).

De forma paralela, el sábado la música de raíz se tomará la SCD de Bellavista, con las presentaciones de Belencha (1 PM), Entrama (3 PM), Daniel Muñoz y los Marujos (5 PM), Mario Rojas y la Feliz Ortiz (7 PM) y La Chinganera (9 PM).

Dia-musica-chilena-1-ok.jpg la-tercera

Imagen: SCD

Al día siguiente, el domingo 8, el Día de la Música Chilena 2023 continuará en la sala de Egaña con pop y sus diversas expresiones.

Ahí tocarán Karla Grunewaldt (1 PM), Dulce y Agraz (3 PM), Javier Barría (5 PM) y We are the Grand (9 PM).

Además de Rock Tour 8 (7 PM), banda que integran Álvaro Scaramelli, Pancho Puelma, y los fundadores de Viena, Aterrizaje Forzoso y Valija Diplomática.

Mientras que el cierre el domingo en SCD Bellavista será tropical y bailable, con los conciertos de Camiseta 22 (1 PM), Juanito Ayala (3 PM), Tomo Como Rey (5 PM), Paula Rivas (7 PM) y la Orquesta Huambaly (9 PM).

Las entradas para todos estos shows son gratis y las debes descargar a través de la plataforma Eventrid. Reserva la tuya desde ya, que de seguro se agotarán.

Revisa también esta guía con más panoramas gratis para hacer en Santiago.