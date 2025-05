Conciertos, comedia y ferias: los eventos solidarios en apoyo a los afectados de los incendios en la Región de Valparaíso

Mientras las personas afectadas por los devastadores incendios en Viña del Mar y Quilpué intentan volver a ponerse de pie, varios eventos solidarios se están organizando para recaudar fondos e ir en su ayuda.

Ferias, conciertos y shows de comedia se suman a la causa para apoyar a las víctimas de la tragedia más grande del país en los últimos años.

Atentos, que iremos actualizando este listado con los nuevos eventos solidarios.

Juntxs por la Quinta

Gepe-6-ok.jpg Alan Warren alanwarren@vtr.net

Foto: Promocional

El reconocido artista nacional Gepe, se presentará en un íntimo y especial concierto solidario el próximo jueves 8 de febrero a las 21 hrs en el bar El Clan.

Este evento promete sumergir al público en una experiencia única, donde Gepe repasará su repertorio de manera acústica, ofreciendo una conexión más cercana y personal con su música.

Lo más importante es que todo el dinero recaudado en la venta de entradas será destinado a las personas damnificadas por los incendios ocurridos en la quinta región.

El precio de la entrada para este concierto solidario es de $20.000, y puedes adquirirla a través de Portaltickets.

Festival-comedia-ñuñoa-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Corporación Cultural de Ñuñoa

La esperada cita con el humor, el Festival de la Comedia de Ñuñoa, organizado por la Municipalidad a través de su Corporación Cultural, ha ajustado su cronograma debido a la contingencia nacional y ha adoptado un enfoque solidario para apoyar a las víctimas de los incendios en la Región de Valparaíso.

Javiera Contador, Luis Slimming y Pamela Leiva encabezarán el elenco de este evento gratuito, que ahora se llevará a cabo del viernes 9 al domingo 11 de febrero, en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

En un gesto de solidaridad, el festival establecerá un centro de acopio durante las tres jornadas para recibir insumos esenciales.

Se solicitan donaciones de pañales, alimentos no perecibles, aguas embotelladas, productos para mascotas, protector solar, útiles de aseo, guantes, mascarillas, gasas y alcohol desnaturalizado. OJO que ropa y juguetes no serán aceptados.

El horario de recepción de donaciones iniciará a las 6 PM cada día, seguido de un open mic con comediantes aficionados y un show estelar con invitados a las 9 PM.

Come-together-Nescafe-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Teatro Nescafé de las Artes

Uno de los eventos solidarios programados es el que habrá en el Teatro Nescafé de las Artes.

Se trata de un show tributo a The Beatles, donde podrás disfrutar de las canciones de la famosa banda de Liverpool y a la vez ayudar.

El que se realizará el sábado 2 de marzo en el Teatro Nescafé, en Providencia, y que contará con varios de los actores y actrices que dieron vida a Come together., musical que se estrenó el año pasado en ese mismo escenario.

Entre ellos, Emilia Noguera, Francisca Walker, Gabriel Urzúa, José Antonio Raffo, Josefina Fiebelkorn, Vivianne Dietz, Matías Oviedo y Montserrat Ballarín.

Además, se sumarán otros actores y actrices, como Carmen Gloria Bresky, Koke Santa Ana y Gabriel Cañas.

Ahí, juntos y por separados, harán un repaso por varios de los éxitos del grupo liderado por John Lennon, con paradas en clásicos como Penny Lane, Let it be, Yesterday, Hey dude y She loves you, entre muchos otros.

Las entradas para el concierto benéfico estarán disponibles desde el jueves 8 de febrero a través de Ticketmaster.

Cumbiatón por la quinta

Sonora-5-estrellas.jpg la-tercera

Foto: Instagram

Otro evento solidario que se suma desde la música es Cumbiatón por la Quinta, donde Míster Gato, Luis Lambis, La Sonora 5 Estrellas, El Bloque 8 y Gran Magia Tropikal unirán fuerzas en el escenario para apoyar a las víctimas de los devastadores incendios en la Quinta Región.

El próximo martes 13 de febrero a las 5PM, en el espacio Diana, comenzará esta emotiva jornada familiar cargada de ritmo y solidaridad.

Este encuentro musical no solo contará con la presencia de destacados artistas, sino que también ofrecerá diversas actividades para contribuir a la causa.

Habrá un stand disponible para recibir donaciones de alimentos no perecibles, útiles de aseo y comida para mascotas, destinadas directamente a proporcionar ayuda a la zona afectada.

La entrada para este evento solidario tendrá un valor de $12.000 y se puede adquirir a través de ticketmaster. Todo el monto recaudado se destinará directamente a aquellos que han experimentado pérdidas debido a los incendios.

Fuerza La Quinta

Cosplay-pexels-ok.jpg la-tercera

Foto: Pexels

Este domingo 11 de febrero únete a Fuerza La Quinta, en Avenida Padre Hurtado 9305, La Cisterna, a pasos del Metro El Bosque, de 2 PM a 8 PM.

Aquí la solidaridad y la cultura pop son las protagonistas. Podrás disfrutar de música en vivo, lucha libre, cosplayers, k-pop, tiendas y más por solo $3.000. La entrada se compra en el lugar y día del evento.

En el lugar también habrá un punto de donación directa, ya sea económica y de artículos para los afectados.

Además, podrás participar en una rifa con premios sorpresa. Lo más importante es que todo el dinero sew destinará a los afectados de la Quinta Región.

Lunes SOS

Paloma-Salas-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

El próximo lunes 12 de febrero, a las 10.30 PM en Comedy Bar, la comediante Paloma Salas y La Wilo se unirán para una función benéfica en ayuda de las personas afectadas por los recientes incendios en la Quinta Región.

La entrada para este evento solidario tiene un costo de $20.000, y todos los fondos recaudados serán destinados a apoyar a quienes han sufrido las consecuencias de estos desastres.

Es tu oportunidad de disfrutar de una noche llena de humor y solidaridad.

Adquiere tus tickets a través de Comedypass y se parte de esta causa.

Valparaíso Show de stand up

Paola-Molina-1.jpg la-tercera

Imagen de Paola Molina

El próximo viernes 16 de febrero, un grupo de comediantes, incluyendo a Paola Molina, Kako a Media, Lunilove y Soa Borgoña, se unirán para un show de stand up en apoyo a los damnificados por el mega incendio en la Quinta Región.

Este show se realizará en el Bar Gardenia, en Valparaíso, así que si estás en la zona o planeas visitarla, asistir a este evento es una manera divertida y significativa de contribuir.

La primera función está agotada, pero aún quedan entradas para la segunda a las 10PM. Cuestan $10.000 y están disponibles a través de Passline.