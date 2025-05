Conciertos para ver gratis en internet

Ahora la música en vivo también se disfruta en casa. Son varios los festivales y bandas que desde hace un par de años están apostando por transmitir sus shows a través de internet, para alcanzar audiencias más grandes. Tome nota de los que se vienen pronto.

Algunos les molestan las filas para entrar a ver en vivo a su banda favorita. A otros, les disgustan las personas que empujan durante los conciertos y, por eso, prefieren disfrutarlos en el living de su casa, recostados sobre el sillón y con una cerveza helada. Es cierto: no se siente la misma emoción que frente al escenario, pero las canciones se corean en vivo y a todo pulmón.

Eso es posible hoy gracias al live streaming, la transmisión gratuita de eventos por internet y en tiempo real. Es una tecnología que ideó Microsoft hace una década y permite reproducir video y audio mientras los datos se transmiten desde un servidor. Eso facilita que eventos de todo tipo los vean millones de usuarios desde sus casas, en cualquier parte del mundo.

Mientras en EE.UU. y Europa ya es una tendencia hace cinco años -desde que bandas como U2 comenzaron a transmitir los primeros conciertos a través de este sistema-, en Chile el streaming en tiempo real se expandió con fuerza este año. De hecho, ahora es común que un grupo de amigos se organice para sintonizar en sus departamentos un recital local o uno extranjero. Muchos disfrutaron así del último Lollapalooza: mientras más de 160 mil personas pasaban un fin de semana en el Parque O’Higgins oyendo a bandas como Arcade Fire y Pixies, otros subían el volumen de sus parlantes en casa, para escucharlos gratis.

Los últimos conciertos que ofrecieron aquí Franz Ferdinand, Queens Of The Stone Age y Vicentico, se transmitieron por internet. También la celebración de los 30 años de carrera de Electrodomésticos, desde el Teatro Municipal de Santiago. “Es un lugar icónico, pero ahí sólo caben 1.100 asistentes. Por eso transmitimos ese concierto histórico y casi 3.000 personas lo vieron desde sus casas”, dice Pedro Del Favero, gerente de Publicidad de Movistar Chile, la compañía que organizó ese show y también el festival Primavera Fauna, el que el fin de semana pasado transmitió por internet los conciertos de Tame Impala, Yann Tiersen, Mogwai y de varios otros músicos indie.

¿Cuáles son los próximos? Varios y buenos. Este jueves 4 podrá escuchar las nuevas canciones de Francisca Valenzuela, las que presentará en una tocata en el Club Chocolate, como parte del ciclo Rock & Pop Stage. Tendrá transmisión por internet, desde las 10.30 PM. Conéctese media hora antes, para ver a los teloneros, los chilenos We Are The Grand.

Dos días después, el sábado 6, podrá ver y escuchar desde su sillón uno de los espectáculos más esperados de este segundo semestre: Te volveré a ver, el show tributo a Gustavo Cerati. Reunirá en un mismo lugar, el Movistar Arena, a más de 20 artistas nacionales, entre ellos, Alvaro Henríquez, Lucybell, Manuel García, Illapu, Fernando Milagros y Nicole.

Si quiere seguir en vivo conciertos de talla mundial que se realizan en Chicago y Berlín, hay varias webs que le darán en el gusto. Se especializan en la retransmisión de eventos y todos los días ofrecen varios. La más conocida es Livestream, creada en 2007 por jóvenes emprendedores de EE.UU. y que ostenta más de 40 millones de usuarios al mes. El martes 9 de diciembre, a las 10 PM, está programado ahí uno imperdible, el show acústico de Ben Watt, la mitad masculina del dúo Everthing But The Girl.

Para los amantes de los beats electrónicos, la web Be-at podría convertirse en una adicción: ahí se transmiten en vivo fiestas techno de los clubes más prestigiosos del mundo, los de ciudades como Nueva York, Berlín, Ibiza y Tokyo. Se baila al ritmo de Djs que pocas veces vienen a Chile y sin moverse del living. Tiene canales con sesiones de distintos estilos (house, trance, chillout) y chat para comentarlas con otros usuarios. Revise la sección Live Schedule, al costado izquierdo, para enterarse de las estilosas fiestas que podrá disfrutar sin salir de casa. Francisca Valenzuela DONDE: www.rockandpop.cl HORARIO: Ju. 4 de dic., 10.30 PM.

Te veré volar: Tributo a Gustavo Cerati DONDE: movistarchile.tv HORARIO: Sá. 6 de dic., 9 PM.

Ben Watt DONDE: new.livestream.com/lprnyc HORARIO: Ma. 9 de dic., 10 PM (hora chilena).

Be-at DONDE: www.be-at.tv HORARIOS: Revisar en la web.