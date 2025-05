Concurso: ¡Gana una entrada doble para el concierto de Stone Temple Pilots y Bush!

El jueves 21 de febrero será un gran día para los fanáticos del grunge. Aterrizarán dos clásicos de este estilo para el gran evento que tendrá a Stone Temple Pilots y Bush en Chile.

Revolución Tour 2019 es el nombre de la gira que los trae a Latinoamérica, que comenzó el pasado 14 de febrero en Perú. Vienen presentado su nuevo disco homónimo lanzado en 2017, que llega como el séptimo de su carrera.

Pero eso no es todo, porque este grupo que arrasó en los '90 llega también con la banda Bush, otra vieja gloria del grunge.

Estos últimos llegan con el discoBlack And White Rainbows (2017), que incluye éxitos como Lost In You.

Todo se hará en el Teatro Caupolicán, a las 9 PM de este jueves 21 de febrero, y las entradas van desde los $ 37.000 a través de PuntoTicket.

Puedes ver toda la información de este gran evento, en esta nota.

Concurso

Sabemos que no te quieres perder este gran evento del grunge, ¡por eso junto a Monster Energy te traemos un concurso donde podrás ganar una entrada doble para el concierto de Stone Temple Pilots y Bush en Chile! Para participar:

1. Síguenos en nuestro Instagram (@LT_Finde) 2. Dale me gusta a esta foto 3. Comenta etiquetando a un amigo o amiga para que también participe

https://www.instagram.com/p/BuEwvZXnoS8/

¡Eso es todo! Sortearemos las entradas este miércoles 20 de febrero. ¡Mucha suerte a todas y todos!