Conviértete en atleta con este entrenamiento familiar y gratuito

Ya que este fin de semana no podrás salir a ejercitarte como las semanas anteriores, entre las 5 AM y 10 AM, la fundación Ganbaru creó un entrenamiento de atletismo que puedes seguir por Redes Sociales y completamente gratis.

Lo anterior, porque esta institución dedicada al fomento de la práctica deportiva a través de escuelas atléticas, quiso seguir con estos espacios en periodos de confinamiento. ¿Y cómo hacerlo? De forma virtual.

Comenzaron el pasado 8 de mayo con la Escuela Atlética para todos. Esta consiste en una serie de clases de 60 minutos que se transmiten a través de Facebook e Instagram, desde las 10 AM de los sábados.

En éstas se enseñan ejercicios de saltos, caminatas y carreras. Por ejemplo, también se enseña cómo sería una partida de atletismo (posición de salida y agilidad). Todo, acompañado de elementos que encuentras fácil en la casa, como una escoba o una silla.

Entrenamiento de atletismo para niños y niñas

Este sábado 15 tendrán una sesión especial pensada para pequeños desde los 9 años con sus padres. Será entretenido sumarse, porque ahí el profesor Sebastián Fuentes, enseñará ejercicios para practicar en grupo y en espacios reducidos.

En esta ocasión el instructor solicitará calcetines y una escoba, para trabajar en conjunto la agilidad y la velocidad.

Ojo, mientras sigan comunas en fase 1 del plan Paso a Paso, se continuará realizando esta actividad todos los fines de semana. Este sábado 22 de mayo, por ejemplo, un profesor de la Escuela de Atletismo UC junto al instructor Matías Rebolledo de Ganbaru.

Este entrenamiento trabajará el cuerpo con ejercicios focalizados en las distintas competencias que tiene el atletismo.