Conviértete en futbolista en KidZania

Si el Mundial de Rusia tiene a tus hijos entusiasmados con el fútbol, bueno es que en estas vacaciones de invierno los lleves a conocer la novedad de KidZania: El Cubo.

Desde el viernes 13 de julio, ellos podrán creerse futbolistas en una cancha de 6,60 x 4 metros.

En esta podrán formar equipos de tres personas cada uno.

Antes, eso sí, tendrán que elegir camisetas de su equipo favorito: hay de la U, la UC o de KidZania.

Después, un monitor que cumplirá el rol de entrenador les dará una charla técnica que los dejará listos y entusiasmados para salir de los camarines a la cancha.

El juego dura cinco minutos continuados y sólo se detiene cuando uno de los equipos mete un gol o comete un falta.

Ojo, en ese caso se iluminará todo El Cubo.

Meterle un gol a KidZania

Sin embargo, esto no es lo único que los niños y niñas podrán hacer ahí.

En este recinto ubicado en el bulevar del Parque Araucano (nivel -1), los pequeños también podrán medir sus habilidades en el fútbol.

¿Cómo? Disparando dos remates al arco, donde se medirá la potencia y precisión con un computador.

De hecho, este se proyectará en una pantalla y, luego, se enviará vía mail junto con la foto que le tomarán antes en una especie de "sala de prensa".

HORARIO: Lu. a vi., 9 AM a 2 PM y 3 PM a 8 PM. Sá. y do., 10 AM a 3 PM y 4 PM a 9 PM. PRECIO: Depende del horario al que asistas. Pincha aquí para verlos. ESTACIONAMIENTOS: EnAv. Pdte. Riesco 5330, $ 25 el minuto.