Cosas de hombres: desafío gay a un macho alfa

Cosas de Hombre 1 ok

Quien haya visto comedias como Supercool o Te amo, brother están probablemente familiarizados con el bromance: esa relación fraternal entre hombres heteroseaxuales en la que asoma, por ahí, el gesto romántico, cuando no la tensión erótica.

Algo de esta lógica está presente en Cosas de hombres, remake chileno de una película mexicana escrita por un chileno (Hazlo como hombre, 2017), aunque con personajes más añosos que en la versión azteca y con otras modificaciones.

El aspecto señalado subyace, pero no crece mucho porque el tema central de la película impone verla en otros términos: desde la incomodidad, la vulnerabilidad y/o la aceptación de la diversidad sexual para una hombría que no la veía venir (la hombría del protagónico, por cierto, y la de no pocos espectadores).

Y, ciertamente, desde el comentario cultural acerca de la homofobia en sus distintas fases.

Película con personajes gay para público hétero, Cosas de hombres es insiste, para situar al espectador, en la imagen del trío de amigos que la protagoniza: Raúl, ejecutivo automotor (Marcial Tagle); Eduardo, estilista (Pablo Zúñiga), y Santiago, diseñador (Boris Quercia).

Desde el arranque, la película nos aclara cuán amigos son, contra viento y marea.

Lo vemos en una foto aplicadamente enmarcada, en la pichanga semanal y en las cervezas para ver en casa de alguno el partido de Magallanes (acaso el detalle más inverosímil de una película que se quiere realista y cuyos personajes además lucen al jugar baby fútbol la insignia del Manojito de Claveles: ahí tienen placement).

Comedia de productor

Cosas-de-Hombre-2-ok.png la-tercera

Foto: Promocional

Pero surge un “problema”. A Santiago, cuya esposa (Paz Bascuñán) está en un tratamiento de fertilidad, se le ha ocurrido salir parcialmente del clóset: le dice que ya no la ama, pero no le dice por qué, cuento que solo tiene confianza de contarle a sus amigotes.

Y Raúl, homófobo con tristes pretensiones de macho alfa, no es capaz de aceptar que tal cosa pueda ser cierta: no puede ser, si su amigo es “normal” y lo conoce hace tanto. Y como no puede ser cierto, busca maneras de “corregirlo”. De “recuperar” a su amigo.

La idea y el guión de la película mexicana original son de Nicolás López, responsable de dos de las pélículas más taquilleras en la historia del cine chileno (Sin filtro, No estoy loca), y también objeto de varias acusaciones de acoso y abuso sexual, que lo tienen hoy fuera del oficio.

He ahí una razón probable para que esté fuera de los créditos de un filme que dirige la debutante Gabriela Sobarzo (en su minuto productora y asistente de dirección de Lucía, de Niles Attalah). Y que lo hace con un sentido del ritmo que tiende a extraviarse cuando la película se pone seriota, si es que no solemne.

Cuando no es así, el asunto camina, acostumbrados como hemos ya de estar a que el arte y la foto de las comedias chilenas con sesgo popular repliquen la estética sobreiluminada de la TV, como si la idea fuese que el espectador que va poco al cine se reencuentre con el look de la tele.

Este redactor, que tiene sus pretensiones cinéfilas y que ve mucha comedia de muchas épocas y lugares, no tuvo especial feeling con esta película que, como tantas "dramedias", le acierta cada tanto con las risas y arruga seguido en el drama.

Pero este redactor no es sordo, y escucho muy claras las risas en una función de media tarde, en un mall santiaguino, así como muy claros los aplausos al final.

A quien busque una recomendación convincente para ver Cosas de hombres, digamos, un viernes por la noche, no se me ocurre nada más ilustrativo.

Quien tenga, eso sí, la sensibilidad cultural muy a flor de piel, puede estar equivocándose de película: esto es cine de vocación masiva, una comedia de productor.

DIRECCIÓN: Gabriela Sobarzo

PROTAGONISTAS: Marcial Tagle, Boris Quercia, Paz Bascuñán

GÉNERO: Comedia

EDAD: Mayores de 14