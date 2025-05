Cuatro bocas, el palacio de las albóndigas en calle Manuel Montt

Los conocedores de los bares de Av. Manuel Montt ya saben que existe un lugar donde encontrar la más amplia variedad de albóndigas de la capital: se llama Cuatro Bocas y está hace un año y medio en una casona al llegar a calle Alberto Decombe.

Se trata de un lugar bien ondero, amplio, con una estupenda terraza (calefaccionada en invierno) y una carta donde lo que mandan son las albóndigas, meatballs (que es como se les conoce en EE.UU. a esas bolitas) o bocas, como se les llama en este bar/restaurante.

Aquí hay de carne, pero también un par vegetarianas, hechas con porotos negros o quínoa, que puedes probar con la salsa que elijas.

También puedes pedirlas en platos ya armados, como “bocas de quínoa ricotta” ($ 7.590), que vienen acompañadas de ensalada de rúcula, zapallo asado y chutney de mango.

Imperdibles son las "clásicas", de carne, acompañadas de fetuccini artesanal ($ 8.590) o papas fritas rústicas y salsa bbq ($ 8.990).

Sándwiches de albóndigas + una jarrita

Si quieres probar las bocas en pan, hay seis opciones de sándwiches, y para tomar, la carta es amplia. Para compartir con los amigos, lo mejor es pedir una jarra. La de borgoña con canela es una de las preferidas ($ 11.990). La de sangría es una opción más fresca ($ 11.990).

Y para el frío, un vaso de "navegado" es la alternativa perfecta, con ese toque de naranja, canela y clavo de olor que recuerda a las noches en el sur ($ 1.990).

HORARIO: Martes a jueves, 6 PM a 12 AM. Viernes, 6 PM a 2 AM. Sábados, 1 PM a 5 PM y 6 PM a 1 AM. Domingo, 1 PM a 5 PM.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.