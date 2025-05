Cuatro ideas para la previa al concierto de Nick Cave

El mes de octubre llegó cargado de conciertos, entre ellos uno muy esperado por los melómanos y los amantes del mejor rock: el de Nick Cave en Chile.

El austrialiano, considerado por muchos como una leyenda del rock, regresará a Santiago junto a su histórica banda, The Bad Seeds, para tocar el viernes 5 de octubre en el Teatro Caupolicán.

Ese será su segunda presentación en el país, luego de su debut acá en 1996.

Todavía quedan entradas para este show, las que puedes comprar a través de Ticketek.

Si ya la tienes y sólo esperas a que llegue el día de Nick Cave en Chile, aquí tienes cuatro ideas para hacer la previa y calmar la ansiedad.

Escuchar su nuevo EP

El viernes pasado, justo una semana antes del concierto de Nick Cave en Chile, apareció en Spotify un nuevo disco del australiano junto a sus Bad Seeds.

Se trata de un EP en vivo, llamado Distant Sky (Live in Copenhagen), que es parte del registro de un concierto en el Royal Arena de Copenhague, que fue grabado y luego exhibido en algunos cines de todo el mundo, durante un sólo día.

En este EP, ya disponible en las plataformas de streaming, puedes escuchar cuatro canciones tocadas en vivo: dos de sus discos recientes, Jubilee Street y Distant Sky, y dos clásicos de su repertorio, From her to eternity y The Mercy Seat.

Ver su último documental

La idea inicial del documentalOne more time with feeling era registrar el proceso de grabación de Skeleton tree, el último disco de Nick Cave and The Bad Seeds.

Sin embargo, terminó convirtiéndose en una especie de registro de duelo de Cave, quien perdió a su hijo Arthur, de 15 años, luego de que muriera tras caer a un acantilado, en julio de 2015.

Las imágenes grabadas en blanco y negro por el director y amigo del músico Andrew Dominik, muestran a un Cave vulnerable y dubitativo, enfrentado a sus nuevas canciones, a pesar del duelo.

Tiene reflexiones impagables del australiano, sobre dios, la vida y el proceso creativo, además de unas escena junto a su mujer, Susie, cargadas de emotividad.

Aunque no está disponible en línea, puedes comprar el DVD de One more time with feeling en la disquería Sonar ($ 19.900). Ahí también está disponible en BluRay ($ 24.900).

Leer a Nick Cave

La-cancion-para-la-bolsa.png la-tercera

Nick ha escrito varios libros, entre ellos algunas novelas y uno bien singular: La canción para la bolsa de mareo (2015).

Editado en español por Sexto Piso y con tapa rústica, tiene lo que ofrece en su título: letras canciones, pero también poemas y reflexiones, que escribió en las bolsas de mareo que se entregan en los aviones.

Entre largos viajes, estadías en aeropuertos y tiempos muertos en hoteles, Cave escribió esto que define como "una canción de amor larga y a cámara lenta".

La canción para la bolsa de mareo puedes comprarlo en la librería Nueva Altamira ($ 21.400).

Ir en busca de sus vinilos

Nick-vinilo-ok.jpg la-tercera

La discografía del australiano es larga y cuesta seguirle la pista. No sólo ha publicado más de 15 discos juntos a The Bad Seeds, sino también con The Birthday Party (su primera banda), como Grinderman o bandas sonoras.

Casi todos están disponibles en Spotify, también puedes encontrarlo en vinilo, para escucharlos justo en la previa de su concierto en Chile.

¿Dónde comprarlos? En la disquería Sonar, donde están en stock casi todos los que ha editado junto a The Bad Seeds, desde From her to eternity, hasta el reciente Skeleton tree.