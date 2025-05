Cuatro panoramas para celebrar el Día de Italia

Desde 1948 que los italianos celebran el 2 de junio como su Fiesta Nacional. Esto, porque dos años antes se hizo el primer referéndum constitucional —después de la Segunda Guerra Mundial— que abolió la monarquía.

Este sábado en Chile también se celebrará el Día de Italia con algunos sabrosos y culturales panoramas.

Dese una vuelta por alguno de estas cuatro opciones elegidas por Finde.

Los gnocchis de La Finestra

Día de Italia la-tercera

Ubicado a pasos de plaza Ñuñoa, La Finestra, este restaurante familiar abierto en septiembre de 2013, es otro donde puede celebrar el día de Italia con pasta casera.

Pruebe los “ravioli vita e bella” ($ 9.800) que son de masa fresca, al huevo, hechos a mano, rellenos con ricota -también casera- y espinaca, cubiertos salsa de queso azul y azafrán.

Los platos que encontrará este sábado, son los “gnocchi gamberi” ($ 9.800) que vienen con una salsa de camarones, azafrán y tomate cherry.

Ojo que para celebrar los café espresso van por cuenta de la casa.

HORARIO: Sá., 12:30 PM a 11.30 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.

La Signoria: Pastas caseras

Día de Italia la-tercera

Este pequeño restaurante —ubicado en Av. Bellavista casi en la esquina de calle Loreto— es famoso porque sus pastas las hacen en el lugar.

Este sábado en La Signoria, encontrará un plato especial en el menú: el “spaghetti fresco cacio e pepe” ($ 6.500) que es uno clásico romano, con queso Pecorino – de oveja- y una buena cantidad de pimienta fresca.

Pregunte por la “porchetta” el emblemático plato de carne de chancho que cambia de preparación según la zona de Italia y que aquí va asada con especias como romero, ajo e hinojo. Una delicia.

De postre, no deje de probar la “sfoglia” ($ 1.000, en la foto) de masa crocante y relleno de chocolate.

HORARIO: Ma. a sá., 11 AM a 7 PM. Do., 10 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.

Los grandes del "cinema italiano"

Día de Italia la-tercera

Conocido es el aporte que hizo el cine italiano a la cinematografía mundial. Sus cintas, sobre todo las aparecidas después de la Segunda Guerra Mundial, aportaron a mostrar su estilo de vida y generaron controversia.

Por eso, y para celebrar el Día de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de Italia en Chile, está haciendo el ciclo Il grande cinema Italiano.

En éste proyectarán gratis las películas clásicas de ese país, como El Lustrabotas (en la foto) que darán el próximo 26 de junio, a las 7.30 PM, en la sala Vitacura que está en el parque Bicentenario de esa comuna.

La cinta dirigida por Vittorio de Sica en 1946, muestra la miseria que se vivía en Roma después de la guerra.

Es en ese contexto que dos jóvenes lustrabotas se sumergen en el mundo del mercado negro para comprar un caballo, como única forma de sobrevivencia.

No se la pierda, porque fue nominada a Mejor Guión en los Premios Oscar de 1947 y, ese mismo año, Vittorio de Sica fue galardonado como Mejor Director por el Premio del Sindicato Nacional de Periodistas Italianos.

Revise toda la cartelera de películas en la web del Instituto Italiano de Cultura.

ESTACIONAMIENTOS: Subterráneo en Av. Bicentenario 3800, $ 500 la hora.

Sólo películas contemporáneas

Día de Italia la-tercera

Es primera vez que Chile es elegido como uno de los países donde se celebra la Semana de Cine Italiano, aquella que se hace en más de 100 naciones a la vez, como Argentina y España, para dar a conocer el nuevo cine de ese país. .

Acá las películas se proyectarán en la Cineteca Nacional (nivel -2 del centro cultural La Moneda) durante siete días, entre el 12 y 19 de junio.

Agéndese para ir a ver diez cintas que fueron estrenadas entre 2015 y 2017, como la que inaugurará el ciclo: Amori che non sanno stare al mondo (ma. 12, 8.15 PM, en la foto).

Se trata de un drama de la directora Francesca Comencini, que muestra el término de una relación de siete años entre Claudia (Lucia Mascino) y Flavio (Thomas Trabacchi), los protagonistas, quienes a pesar de su pasión y conversaciones de gran riqueza intelectual, no logran prosperar.

Ojo, la directora estuvo nominada al Premio Piazza Grande del Festival de Cine de Locarno el año pasado, uno de los más importantes de ese certamen italiano.

Otra opción para ver es La musica del silenzio(2017), un drama biográfico del director británico Michael Radford —el mismo que hizo la película El Cartero— que cuenta la vida del tenor y músico italiano Andrea Bocelli (mi. 13, 3 PM).

ESTACIONAMIENTOS: Subt. por Teatinos esq. Alameda, $ 2.820 la hora.