Cuti Aste toca jazz guachaca en Ciro´s, la fuente de soda de El Golf

Cuti Aste, el miembro de la conocida Regia Orquesta, lleva tres sábados tocando jazz y cueca en la clásica fuente de soda Ciro's, pero en la que está en Isidora Goyenechea.

Y la rompe, porque el lugar se llena a partir de las 9 PM, cuando empiezan a sonar sus melodías, acompañado del Cuarteto La Tía Nena.

Este sábado 28, le pondrá ambiente a esta fuente de soda famosa por sus perniles en marraqueta.

Y lo hará con sonidos que van desde la bossa nova y el jazz, hasta la cueca y canciones de Mon Laferte.

Además, sus invitados será de lujo mañana: ahí, en el espacio que se hacen adentro del local, estarán tocando junto a ellos los hermanos Juan Pablo Bosco y Francisco Bosco.

Este último, un saxofonista y quien ha sido integrante de Los Jaivas y Javiera y los Imposibles.

La gracia de estar en Ciro´s

Restaurante-Ciros-ok.jpg la-tercera

Ciro's partió en calle Bandera en 1961 y se hizo rápidamente conocido por tener cola de mono todo el año y por sus contundentes sánguches con pierna de chancho y de pavo (más información acá).

Y fue en enero cuando abrió una sucursal en Isidora Goyenechea, en pleno barrio El Golf.

En tanto, otro de sus platos enjundiosos es el conocido "caldo de tronco", hecho con pierna de pavo, ají, vino, huevo y trozos de la misma carne.

Eso sí, si vas en grupo este sábado, pide la “pichanga” ($ 5.900) o los “canapés de locos” ($ 6.600).

Estos últimos los preparan con salsa verde arriba y el tártaro ($ 6.300). Deliciosos.

HORARIO: Lu. a vi., 8.30 AM a 12 AM. Sá., y do. 9.30 AM a 12 AM. RESERVAS: Si, al teléfono (abajo) o cirosisidora@gmail.com ESTACIONAMIENTO: Subt. Av. Isidora Goyenechea 3051, $ 1.600 la hora.