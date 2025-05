De bares: dos novedades que harán que te olvides del frío

Bocacielo

Es el nuevo bar con vista 360° de Santiago.

Uno que está ubicado en el piso 15 de un nuevo de edificio, prácticamente al frente del Parque Arauco, por la caletera de Av. Kennedy, casi al llegar a la calle Luis Carrera.

Un muy buen lugar para ir después de la lluvia, - puedes almorzar ahí-, y disfrutar de esas vistas santiaguinas que te hacen hasta perdonar los tacos en hora punta.

¿Qué probar? Alguna de sus opciones de coctelería de autor, a cargo Juan Pablo González, el mismo que el año pasado ganó el torneo Mixology Challenge.

Como el "Bocacielo" ($ 6.500), con gin, puré de arándanos, jugo de limón y jarabe de ruibarbo.

Otro muy bueno es el "gin and roses" ($ 6.500) también en base a gin, con pomelo, jarabe de rosas y agua tónica.

Acompáñelos con algunas de las opciones para compartir, como la "degustación criolla" ($ 9.400) que son seis empanadas fritas, dos de queso, otras dos de carne mechada y dos rellenas de chupe de pulpo.

Otra opción es el "tartar rostizado" ($ 9.400) que es de filete, aliñado con pepinillos encurtidos, cebolla morada y mostaza.

HORARIO: Lu. 12.30 PM a 3.30 PM. Ma. y mi., 12.30 PM a 3.30 PM y 6 PM a 1 AM. Ju. y vi., 12.30 a 3.30 y 6 PM a 3 AM. Sá. 12:30 PM a 3.30 PM y de 8 PM a 3 AM. Do. 12:30 PM a 6 PM. ESTACIONAMIENTO: Subterráneo,$25 por minuto.

Bar Catedral

Probablemente conoces este bar ubicado en el segundo piso de un edificio esquina en la calle Merced y José Miguel de la Barra, pleno barrio Lastarria.

El mismo que se caracteriza por su terraza en el tercer piso con vista al cerro Santa Lucía -ahora calefaccionada- y su espacio para bailar en el segundo piso.

Lo que no sabes es que acaba de estrenar una carta que es simplemente adictiva. Tanto, como para caer rendido a sus pies.

A cargo está Claudia Gutiérrez que le puso a los platos de inspiración francesa, todo el sabor del campo de la zona del Maule, su cuna.

catedral-cordero.jpg la-tercera

De hecho hay sorpresas como el "chupe de guatitas" ($ 7.400) tal cual callitos, cremoso y de una textura blanda y tan bien guisado que son aptos hasta para el más mañoso.

Otro buenísimo es el "estofado de cordero" ($ 12.800) que es una suave pierna de cordero, hecha en cerveza negra, con nabos, zanahoria, papas, cebolla y arveja.

HORARIO: Lu, a ju., 12.30 PM a 3 AM. Vi. y sá., 12.30 PM a 5 AM. ESTACIONAMIENTO: Merced 317, $ 2.100 la hora.