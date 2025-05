De copas con la mascota: 6 restaurantes y bares petfriendly

En todo Chile cada vez hay más bares, restaurantes y cafés a los que puede ir con mascotas. Ojo con estas recomendaciones.

En Providencia: El Camino BBQ

Si hay un bar que los perros y sus dueños agradecen, es este que está en Av. Italia con Marín y donde la carne ahumada es la que manda.

Desde que abrió sus puertas en 2015, que a su entretenido patio de arenilla, con mesas y sillas tipo camping, se puede ingresar con perros día y noche.

Ahí puede dejarlos sueltos (si está seguro de que saben comportarse) y nadie le reclamará si uno de ellos se pasea por las mesas mientras los demás comensales disfrutan de sus platos.

El recibimiento es inmediato y cálido: apenas llegan de la mano de sus amos, les ofrecen un plato de agua y otro con costillitas gratis, las que pueden saborear un buen rato, mientras usted prueba un “bacon bloody Mary”, que lleva vodka con clamato, esa bebida hecha con jugo de tomate, además de jugo de limón, salsa de soya, tabasco y tiras de tocino ($ 5.200).

Para no ser menos que su mascota, pida las “kansas city style ribs”, un canasto de costillas ahumadas adobadas en salsa bbq dulce ($ 9.500).

SITIO:elcaminobbq.comHORARIO: Ma. a ju., 7 PM a 2 AM. Vi., 1 PM a 2 AM. Sá y do., 12 PM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.

Lusitano en barrio Italia

Apenas entre, se topará con un patio interior cubierto de pasto sintético, hasta donde su perro puede acompañarlo a comer si se queda amarrado a su lado. Es un sistema que instauraron así desde un comienzo, en 2013, cuando abrieron el restaurante, y se llena.

¿Qué probar ahí? Sus opciones mediterráneas, como las “gambas al ajillo” ($ 8.200) o la tabla “mesa de mar”, que lleva pulpo salteado, camarones al ajillo, tártaro de salmón y una receta portuguesa de pescado frito llamada “pataniscas de bacalao” ($ 13.400).

Acompañe con una copa de tinto Cabo de Hornos, de la Viña San Pedro.

HORARIO: Lu. a vi., 8.30 AM a 2 AM. Sá., 11 AM a 2 AM y do., 11 AM a 7 PM ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.

Un indio en Providencia: Rishtedar

En este local de cocina de la India, que abrió en 2008 en Providencia, los perros son bienvenidos; de hecho, es común ver a un costado de la terraza platos de metal con agua, pero no se les ofrece alimento (les puede caer mal), pero sí líquido y un sitio especial en la terraza, con más espacio y sombreada.

Dentro del restaurante no están permitidos, porque la legislación lo prohíbe.

Reserve un lugar en la terraza y pruebe el “dal makhani” ($ 9.100), una combinación cremosa de tres tipos de lentejas con mantequilla, que es una delicia.

HORARIO: Lu., 7 PM a 11.30 PM. Ma. a sá., 12 PM a 4 PM y de 7 PM a 11 PM. Do., 1 2 PM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Cajón del Maipo: Antiguo Sueño

Este restaurante es uno de los hits del Cajón del Maipo y no sólo por sus platos hechos con productos frescos de la zona, sino también por su inmenso patio, donde los niños pueden jugar y las mascotas pueden pasearse sin molestar al resto de los comensales.

Si anda de paseo con toda la familia, este es “el” lugar, porque en esos 1.500 m2 de jardín, sus perros pueden andar libres, mientras en el restaurante les pasan juguetes y les convidan potes con agua.

Usted puede almorzar ahí mismo o adentro, en la casona circular de barro y materiales reciclados que antes fuera una tienda de antigüedades y que está llena de “cachivaches” atesorados por sus dueños.

Para comenzar, pida una refrescante “limonada menta/jengibre” ($ 2.500). Luego, no se pierda el “costillar de chancho”, crocante por fuera y jugoso por dentro, acompañado de papas a la provenzal, con cuero y bien sazonadas ($ 10.500).

HORARIO: Lu. y ma., 1 PM a 10 PM. Mi. a do., 1 PM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

En Santo Domingo: El Dominguito

En este local de la Playa Sur de Santo Domingo está todo pensado para que no tenga que dejar sola en su casa a su mascota si quiere ir a almorzar por largas horas y comer tranquilo.

Porque cuando sus dueños, José Manuel Marambio y Christopher Cheetham, pensaron en abrirlo, se preocuparon de varios detalles: al restaurante los perros pueden entrar sin correa adentro y afuera, y pasar por los varios bebederos que hay repartidos en caso de que tengan sed.

Incluso, tienen una opción en la carta ($ 1.700), por si les da hambre mientras sus amos pasan las horas ahí.

Los recomendados acá para los amos son varios, pero el imperdible es el lomo vetado con puré de garbanzos más camarones al ajillo ($ 10.900). Si prefiere pescado, atrévase con la “merluza austral grillada y bañada en una salsa atomatada” ($ 10.900).

SITIO:eldominguito.clHORARIO: Do. a vi., 11 AM a 9 PM. Sá., 11 Am a 10 PM ESTACIONAMIENTO: En la playa, gratis.

La Serena: Ovo Beach

Da lo mismo si es verano o invierno, siempre dan ganas de pasear con los perros al atardecer por la Av. del Mar de La Serena.

Si se le antoja un cóctel, puede entrar tranquilamente con su perro a Ovo Beach, el café frente al casino que en las tardes se convierte en bar.

Como está sobre la arena, desde su mesa puede ver a su mascota correr libre por la playa mientras disfruta de la tabla “surf lovers”, que trae un piqueo generoso y dos mojitos ($ 18.500).

¿Algo para ellos? Les ofrecen una fuente con agua, snacks y hasta juguetes si es que están aburridos.

HORARIO: Lu. a do., 9 AM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: En la avenida, gratis.