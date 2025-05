De fiesta en un palacio

Por Darío Zambra

No todos los días se tiene la posibilidad de bailar en un palacio que se sostiene sobre pilares de mármol y cuya decoración data del siglo XIX, con lámparas de lágrimas de cristal incluidas. Y la noche de este viernes podrá hacerlo en una nueva edición del ciclo electrónico Sundeck en el Club de la Unión. A estas fiestas, que van itinerando por lugares como el Club Amanda y el Teatro La Cúpula, entre otros, se va a bailar diferentes ritmos electrónicos, como house y techno.

Para llegar al hall principal del primer piso, donde será la fiesta, tendrá que acceder por una alfombra roja. Si llega entre las 10.30 PM y la 1 AM, se encontrará con los beats del suizo Dani Casarano, un nombre conocido en la escena electrónica chilena, porque en los 90 fue Dj del club La Feria. Más tarde, entre 1 AM y 4.50 AM, bailará al ritmo de M.A.N.F.L.Y, el proyecto que fusiona a los alemanes M.A.N.D.Y y a los italianos Audiofly. No se lo pierda, que será un set de cuatro horas, con tres Djs pinchando al mismo tiempo.

DONDE: Alameda 1091 HORARIO: Vi., 10.30 PM a 4.50 AM PRECIO: Desde $ 16.500 EDAD: Mayores de 22 años. ESTACIONAMIENTO: Subt., por Teatinos, $ 2.820 la hora.