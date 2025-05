Del final de 13 Reasons Why a The Politician: revisa los estrenos que trae Netflix en junio

13RW 1 OK

Si estabas a la espera de los estrenos de Netflix en junio, ya puedes respirar tranquilo, que el gigante del streaming acaba de anunciar las series y películas que llegarán a su catálogo el próximo mes.

Y pese a la especulaciones, al parecer en junio no será el esperado regreso de Dark, una de las producciones favoritas de sus sucriptores y que están expectantes ante su tercera temporada, que además será la última.

Sí regresan varias otras series importantes, como 13 Reasons Why y The Politician.

Revisa a continuación los estrenos de Netflix en junio que están entre los imperdibles.

Series: finales, regresos y novedades

Cómo adelantábamos, el próximo mes podrás ver el final de una las series más polémicas y comentadas de la plataforma, 13 Reasons Why.

El estreno de su temporada cuatro será el viernes 5 de junio, fecha en la que sabrás el destino de Clay sus amigos adolescentes, ad portas de la graduación.

Otro de las vueltas esperadas es la de The Politician, la serie de Ryan Murphy (Glee, Pose, Hollywood), una sátira política, mezcla de comedia negra y drama, con Ben Platt en el rol de un inescrupuloso candidato a senador. ¿Su estreno? El 19 de junio.

También se contemplan las segundas entregas de la serie brasileña Cosa mais linda (19 de junio) y del terror de La orden secreta (18 de junio), además de la tercera temporada de The Sinner.

Entre las nuevas series, destacan Perdida, una producción española de suspenso y mistrio con Daniel Garao, sobre la desparición de una niña y que llega a Netflix el 5 de junio.

Y para los seguidores de los Fab 5 LGTB+, vuelve Queer Eye con su temporada cinco (5 de junio).

Las películas para agregar a tu lista

¿Qué películas están entre los estrenos de Netflix de junio a las que hay que poner ojo?

Por supuesto que a 5 sangres (12 de junio), el nuevo filme del reputado dirctor Spike Lee, quien regresa con la historia de cuatro veteranos afroamericanos que vuelven a Vietnam para buscar un tesoro.

Nadie-sabe-que-estoy-aquí-2-ok.jpg la-tercera

Nadie sabe que estoy aquí | Netflix

También esperada es la primera película chilena original de Netflix, Nadie sabe que estoy aquí, que tiene detrás a la productora Fábula (Una mujer fantástica).

Su protagonista es Jorge García (Lost), quien interpreta a una ex estrella adolescente que pasa su días en una isla perdida, mientras sus recuerdos y su pasado lo acechan. Su estreno será el 24 de junio.

Y atentos también con Red Avispa (19 de junio), un thriller político que reúne a Penélope Cruz, Gael García Bernal, Wagne Moura y Ana Armas, en la adptación de un libro de Fernando Morai sobre espías cubanos en el Miami de los 90.

¿Una curiosidad de los estrenos de Netflix en junio? La llegada a la plataforma de las temporadas 1 y 2 de Keeping up with the Kardashians, el reality de la familia más farandulera del mundo.