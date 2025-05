Depeche Mode encabeza una súper semana de conciertos

Gorillaz

Uno de los grupos más esperados en Chile no es ni siquiera de carne y hueso. Gorillaz es una banda virtual formada por cuatro personajes animados, salidos de la mente del líder de Blur, Damon Albarn, y del diseñador británico Jamie Hewlett.

Convertido en uno de los proyectos británicos más exitosos del siglo XXI, ya tienen fecha para su debut en Chile: este martes 20 de marzo, en Movistar Arena.

Asegúrese pronto una entrada (quedan pocas), porque lo que verá es un espectáculo único: una gran pantalla donde se proyectan estas “estrellas virtuales” haciendo lo suyo, mientras los músicos reales tocan en las sombras (Albarn incluido).

Pasará un buen rato si le gustan el pop, el hip hop, el soul, la electrónica y el dub.

El concierto es apto para todas las edades y las entradas van desde los $ 43.700.

ESTACIONAMIENTO: Junto al recinto, $ 4.000 la noche.

Morcheeba

Todavía suenan con frecuencia en la radio las canciones de Morcheeba, el dúo británico que en los 90 se hizo conocido por un sonido influenciado por el trip hop y la electrónica más relajada.

Aquí, aún los recuerdan y, por eso, se están agotando las entradas (ya no quedan preventas) para su regreso a Santiago, que será el martes 20 de marzo, en el Club Chocolate. Se trata de un recinto más íntimo que donde acostumbran a tocar y en el que apreciará de manera inmejorable la voz suave y elegante de Skye Edwards.

Tienen hartos buenos temas para entretener un par de horas, desde los más antiguos, como The Sea y Part of the Process, hasta los más nuevos, como Hypnotized, en el que rapea Ana Tijoux.

El concierto es solo para mayores de 18 años, y las entradas van desde los $ 39.000.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Depeche Mode

Dos veces ha tocado Depeche Mode en Chile: en 1994, en el Velódromo del Estadio Nacional, y después, en 2009, en el Club Hípico. Si no los vio en esas ocasiones, este miércoles 21 de marzo tendrá una tercera oportunidad para disfrutar en vivo de esta banda histórica y que ha marcado a varias generaciones.

El Estadio Nacional fue el escenario que escogieron David Gahan y los suyos para presentar aquí su Global Spirit Tour, la gira que montaron para mostrar su último trabajo, Spirit.

Si aún no compra la suya, todavía quedan algunas entradas para ir a disfrutar de himnos del pop electrónico como Personal Jesus, In your room y Never let me down again.

Aproveche de ver al telonero, que es un chileno exitoso, Matías Aguayo, quien tocará con su nuevo grupo, The Desdemonas.

Es un concierto para todas las edades y las entradas van desde los $ 36.800.

ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Bonobo

Olvídese de los conciertos de electrónica donde sólo hay un Dj con sus máquinas sobre el escenario.

Lo del productor y músico británico Bonobo (que se bautizó como un tipo de chimpancé) es bien diferente, con una puesta en escena que incluye toda una banda y un par de vocalistas rotando. Así es el show que mostrará el próximo viernes 23 de marzo, en el Teatro La Cúpula, en el que será su debut en el país.

Si aún no lo escucha, búsquelo en Spotify: ahí oirá una electrónica rítmica, con toques africanos y asiáticos, que emociona y hace bailar a la vez. Viene a mostrar su último álbum, Migration (2017), que recibió dos nominaciones a los premios Grammy.

El concierto será apto para todas las edades, y las entradas van desde los $ 30.800.

ESTACIONAMIENTO: Junto al teatro, con propina.