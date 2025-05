Desayuno, almuerzo y cena, la nueva serie del gurú de la cocina asiática

{

"@context" : "http://schema.org",

"@type" : "Review",

"datePublished" : "2019-10-24",

"description" : "'Desayuno, almuerzo y cena' es una Docuserie EE. UU para Netflix, sobre comida y viajes,con el chef David Chang de protagonista",

"publisher" : {

"@type" : "Organization",

"name" : "Finde",

"sameAs" : "https://finde.latercera.com/"

},

"keywords" : ["Desayuno, almuerzo y cena", "Netflix", "serie Netflix", "David Chang"],

"itemReviewed": {

"@type" : "TVSeries",

"name" : "Desayuno, almuerzo y cena",

"image" : "http://finde.latercera.com/wp-admin/post.php?post=113734&action=edit",

"numberOfSeasons" : "1",

"numberOfEpisodes" : "4",

"description" : "'Desayuno, almuerzo y cena' es una Docuserie EE. UU para Netflix, sobre comida y viajes,con el chef David Chang de protagonista",

"sameAs" : "https://www.netflix.com/cl/title/81038022",

"productionCompany" : "Netflix",

"datePublished" : "2019-10-24",

"genre" : "cocina, viaje, cultura"

},

"author" : {

"@type" : "Person",

"name" : "Loreto Gatica Carbonell",

"sameAs" : "http://finde.latercera.com/author/loreto-gatica/"

},

"reviewBody": "Una serie en la que el chef David Chang, viaja convensa y ahonda en la cultura de cada país con sus amigos famosos .",

"reviewRating" : {

"@type" : "Rating",

"ratingValue" : "3",

"bestRating" : "5"

}

}

Desayuno, almuerzo y cenaes la nueva serie de David Chang, el chef estadounidense de ascendencia coreana detrás de Momofuku Noodle Bar, el famoso restaurante de Nueva York , y de Momofoku, la cadena que tiene las mejores alitas de pollofrito.

Y esta no es su primera serie. Chang es el mismo chef que estrenó en 2018 Ugly Delicious en Netflix y que participó en la serie The Mind of a Chef, narrada por Anthony Bourdain,

También lo vimos hablando sobre el brasileño Alex Atala en la segunda temporada de Chef´s Table, también disponible la plataforma de streaming más popular.

Viajar y reírse con David Chang

desayuno-almuerzo-y-cena-2-listo.jpg la-tercera

Foto: Desayuno, almuerzo y cena

Esta es la primera temporada de Desayuno, almuerzo y cena, en la que en cuatro capítulos de cerca de 50 minutos de duración, Chang viaja con alguno de sus amigos famosos a su destino natal, o al lugar que les gustaría conocer.

En el primer capítulo, por ejemplo, come, ríe, fuma marihuana y conversa relajadamente en Vancouver con Seth Rogen, el actor y comediante canadiense que actúo en la comedia Super Cool.

Son conversaciones bien honestas, al estilo de David Chang, es decir, incluyendo el valor de la cultura, el papel de la raza o ser un desadaptado social.

Todo esto mientras mastica la mejor donuts rellena con jalea que se tenga registro y recién hecha en un mercado de Vancouver.

Y con la modelo estadounidense Chrissy Teigenhabla habla sobre la ansiedad de esperar a su primer hijo y las ganas de estar en su casa, mientras descubre todo los secretos del tajín en Marruecos.

Fácil y liviana, Desayuno, almuerzo y cena, sigue la línea de Ugly Delicious, en cuanto a derribar muros culturales, acercar y conversar de racismo utilizando la cocina como herramienta o simplemente, juntarse, conocerse y comer rico.

Ver la serie acá.