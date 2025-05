Desde Elton John a Faith No More, algunos de los mejores conciertos de música anglo en Viña

La Quinta Vergara es uno de los escenarios más importantes de Chile. Es por eso que los artistas anglo de Viña del Mar han sido siempre un show esperado.

De hecho, este festival ha traído a bandas y a artistas históricos, como Elton John, Cat Stevens, The Police, Kc & Sunshine Band o Franz Ferdinand.

Este año Maroon 5 es el encargado de volver loco al público amante de la música de habla inglesa, quienes pisarán un escenario que ha tenido a tremendos artistas internacionales.

Aquí recordamos algunos de los mejores artistas anglo de Viña del Mar que ha tenido este festival, los que además puedes ver en el canal de YouTube de este espectáculo que se ve por TVN, Canal 13, Fox y Fox Life en vivo.

Sting

https://www.youtube.com/watch?v=u1QAbdIEicw

Antes de su concierto en 2011, el músico británico Sting, ya había pisado la Quinta Vergara con el grupo The Police, en 1982. Sin embargo, fue la presentación de hace nueve años la que impresionó más al público.

Ese año el creador de Shape of my heart, hizo un concierto acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

En el video en alta definición que podrás revisar en YouTube, escucharás canciones como Roxanne o Desert Rose, en una versión más clásica, lo que ocasionó que su concierta fuera una maravilla.

En el concierto, el cantautor interpretó temas de su época como solista y algunos con su antigua banda. De hecho, así partió el recital: con If I ever lose my faith in you y Every little thing she does is magic.

Jonas Brothers

https://www.youtube.com/watch?v=QnDHbSpxwHk

En el ya aparente lejano 2005, los Jonas Brothers eran la banda sensación de las adolescentes.

Su llegada a Viña el 2013 fue una sorpresa, porque venían con discos, programas y películas en Disney. Por lo mismo, su paso por la Quinta fue una locura, con cientos de fanáticos persiguiéndolos, tal como se había visto antes con Luis Miguel o los Backstreet Boys.

En su presentación tocaron temas, como Fly with me y Gotta Find You, antes de anunciar su separación.

Es más, esta fue una de las últimas que dio esta banda de pop conformada por los hermanos Kevin, Nick y Joe, que el año pasado recién volvieron a reunirse.

Elton John

https://www.youtube.com/watch?v=9_5UFmJ7YhM

Sir Elton John es un músico inigualable. Con una presencia que encanta y una música que fascina, fue uno de los platos fuertes el 2013 en Viña.

Un artista que este año ganó un Oscar a Mejor Canción por Rocketman, la biopic de Dexter Fletcher, que se estrenó en 2019.

En su paso por la Quinta Vergara se llevó todos los premios. Y cómo no, si interpretó algunos clásicos de su cancionero, entre ellos Goodbye Yellow Brick Road, The Bitck is Back y Sad Song.

Sin duda, será una presentación para ver y escuchar varias veces.

Franz Ferdinand

https://www.youtube.com/watch?v=drrWO7JpzSU

Luego de telonear a U2 en su gira sudamericana, Franz Ferdinand vino al Festival de Viña del Mar en 2006, una banda que ya tenía éxito mundial.

La banda escocesa se presentó en una noche que hoy sería impensada, más allá de que se siente difícil que volviera un grupo de indie rock a este festival, sino porque también compartían noche con el humorista Ruperto y con las sonoras de Tommy Rey y Palacio.

En la ocasión, Franz Ferdinand se llevó todos los premios en una noche que los fanáticos pudieron disfrutar, ya que interpretaron temas como Take Me Out o Walk Away.

Backstreet Boys

https://www.youtube.com/watch?v=Lq6vjVYVyos

Si bien esta boy band vino el año pasado, en 1998 realmente fueron un gran éxito.

Tal como se recordó reiteradas veces en las noticias de la versión pasada, hace 13 años hubo un caos total en su llegada, incluso desmayos. Y es que el grupo estadounidense llegaba justo con su segundo disco bajo el brazo Backstreet's Back, es decir un gran momento.

Presentó Antonio Vodanovic a Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ McLean, Howie Dorough, quienes interpretaron algunos de sus éxitos, entre ellos Hey Mr. Dj o Everybody.

Faith No More

https://www.youtube.com/watch?v=4j331xSfa2k

Realmente lo de Faith No More, en 1991, es algo que no volverá a pasar y hay que atesorarlo en la historia de Viña del Mar.

Acá verás un Chile que salía de la dictadura y en su Festival de Viña, recibía a un extraño grupo de rock llamado Faith No More, los mismos que en sus dos noches de presentación compartieron escenario con Chayanne y Ricardo Montaner.

Este grupo estadounidense, uno que claramente no entraba en los estándares del show. Esto, porque los encargados de traerlos no los conocían bien y su negociación se daba ya que venía al Rock in Río, del mismo año.

Pero la banda tuvo grandes momentos como cuando Mike Patton, el vocalista de la banda, besó al animador Antonio Vodanovic. Por lo mismo, fueron criticados por la prensa.

De todas maneras, el concierto presentó los mismos temas de su presentación Live At The Brixton Academy (1990), uno de los mejores de la banda.

¿Quieres saber más de los artistas de este año?Aquí puedes ver toda la información.