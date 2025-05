Día de la Cerveza: 7 bares donde ir a brindar

Fue en un pequeño bar de Santa Cruz, California, que se empezó a celebrar el Día de la Cerveza.

Ese festejo agarró tanto vuelo, que luego se sumaron otros lugares, no sólo de EE.UU., sino también del resto del mundo.

Fue así que desde 2007 se instauró el primer el primer viernes de agosto como el Día Internacional de la Cerveza.

Desde hace algunos años que también se festeja en Chile, donde algunos bares cerveceros comenzaron a ofrecer promociones para esa fecha.

Si eres de los que le rinde culto a la cerveza, aquí tienes siete buenos bares para ir a brindar este viernes 3 de agosto.

1. Kross Bar

Krossbar-8.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

¿Por qué esperar hasta el viernes 3 para brindar por el Día de la Cerveza?

Eso fue lo que pensaron en este popular bar, donde los festejos durarán toda la semana.

Desde el lunes 27, en sus dos locales te encontrarás con promociones, lanzamientos especiales y hasta shop gratis.

Puedes revisar más detalles en esta nota.

HORARIO: Lunes a miércoles, 12.30 PM a 1 AM. Jueves a sábado, 12.30 PM a 2 AM. Domingo, 6.30 PM a 12 AM.

2. Beer Garden El Mesón

El-Mesón-5.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Una de las mejores picadas cerveceras de Santiago está en el centro, en pleno Paseo Bulnes.

Desde hace casi dos décadas, justo en la esquina con Cóndor está Beer Garden El Mesón, un bar donde cerveza reina.

Tienen en total 25 salidas de shop, de marcas chilenas y algunas importadas, como la KBS, una poderosa cerveza gringa que en Chile sólo encuentras ahí.

Es una de la compañía gringa Founders Brewing, de estilo Imperial Stout, añejada en barricas de bourbon y con un toque a chocolate y café.

Es una excelente opción para festejar este viernes, porque es de esas que abrigan el cuerpo en invierno.

Entre las chilenas buenas que puedes pedir está la Bundor Belzeeboo, otra Imperial Stout, ganadora de medalla de bronce en la Copa de Cervezas 2017.

¿Con qué acompañar cualquiera de estas cervezas? Con el sabroso y picantito sándwich El Mesón ($ 3.500), de carne de vacuno cocinada lentamente en cerveza stout, y pimentones asados, queso crema y lechuga.

HORARIO: Lunes a viernes, 5 PM a 1.30 PM

3. Pepperland

Pepperland-3.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Cervezas artesanales y platos carnívoros es una combinación imbatible y abundante en Santiago.

Pero la de cervezas y comida veggie es rara de encontrar en Santiago.

Eso es precisamente lo que ofrece Pepperland, el bar cervecero que funciona hace siete años en Av. Santa Isabel, muy cerca de Bustamante.

Es uno de esos locales de barrio, a los que vas con los amigos para ponerse al día al ritmo de una buena pinta de cerveza.

Y aquí tienes harto donde elegir, porque hay 18 salidas de shop -que van cambiando siempre- y más de 50 botellas diferentes, entre nacionales e importadas.

¿Cuál escoger para brindar en el Día de la Cerveza? Una nacional imbatible, la Jester Mornin, una negra elaborada con avena y cafe artesanal, con 6° de alcohol ($ 3.600 la pinta de 450 cc).

Si prefieres una más cítrica, pide la Granizo Series #5, de Olmué, de color dorado y con notas a trigo ($ 3.200 los 450 cc).

De su carta sin nada de carne, muy pedidas son las pizzas, todas bautizadas con canciones de los Beatles, como la "A taste of honey" ($ 7.500), con tomate asado, rúcula y pesto.

HORARIO: Lunes a sábado, 12.30 PM a 2 AM.

4. The Black Rock Pub

Black-Rock-6.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Una chilena y un australiano amantes de la buena cerveza, María Soledad y Shane, abrieron en 2011 una de las mejores picadas cerveceras de Providencia.

Muy cerca del Metro Tobalaba, casi escondido a la entrada de la galería Francisco de Aguirre, está The Black Rock Pub, uno de esos bares con clientes habituales y al que dan ganas de volver siempre.

Su estilo es del los pubs ingleses, con pantallas en los que se ven deportes todo el día, comida casera y cervezas artesanales que son pura adicción.

Aunque tienen sólo dos salidas de shop, su oferta de cervezas en botella es tentadora.

Incluso, tienen algunas que en Santiago sólo encuentras en este local, como las de la cervecería Chester, de Puerto Varas.

Granizo, elaborada en Olmué, y Berner, del Maule, son algunas de las que ir a beber en este Día de la Cerveza.

La comida es uno de las cosas buenas de este local, la típica de los pubs, pero hecha con harto cariño y de manera casera por María Soledad.

Para compartir, pide su fish & chips, el clásico inglés, que te llegará una presa entera de róbalo con papas fritas hechas en el local, más salsa tártara.

También hay muy buenas chorrillanas, una con carne y otra para veggies que lleva champiñones.

HORARIO: Lunes y martes, 12.30 PM a 1 AM. Miércoles a sábado, 12.30 PM a 2 AM.

5. Hotzenplotz

Hotzenplotz-7.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Si estás en Valparaíso, un buen bar para celebrar el Día de la Cerveza es este, ubicado en el cerro Bellavista, muy cerca de La Sebastiana.

Funciona ahí desde 2013, cuando lo abrió un alemán con la idea de ofrecer cerveza y comida de su tierra.

De ambiente casero y relajado, dan ganas de quedarse horas ahí con los amigos, brindando por lo que sea.

La cerveza que puedes pedir ahí es Tauss Bräu, esa que elabora de manera natural en Limache el alemán Robert Tauss.

Son dos variedades las que encuentras disponible: una de trigo, liviana y refrescante ($ 3.000 el shop de 500 cc); y otra que va cambiando según la temporada.

De su carta de recetas alemanas caseras, bien recomendable para compartir es la tabla "brotzeit" ($ 10.000), con jamones surtidos, paté de campo, queso, pan de masa madre, mostaza, mantequilla y otras "ricuras alemanas".

Otro plato germano que queda bien con las cervezas Tauss Bräu son los fideos alemanes con tres quesos y cebolla caramelizada ($ 6.000).

Si vas jueves o sábado, disfrutarás de música en vivo desde las 9.30 PM.

HORARIO: Lunes a jueves, 6 PM a 12 AM. Viernes y sábado, 1 PM a 1 AM. Domingo, 1 PM a 12 AM.

6. Kunstmann Kneipe

Fiesta-kunstmann.jpg la-tercera

Foto: Cervecería Kunstmann

En el bar que la cervecería valdiviana Kustmann tiene en Santiago también prepararon un festejo para este Día de la Cerveza.

¿Cuál? Una promoción en los shop de medio litro, que estarán hasta con 30% descuento durante todo el viernes, a $ 2.500.

Así, podrás disfrutar de una o más de las variedades de Kunstmann -que son las que ofrecen en shop aquí-, como su refrescante Lager o la Chocolate, que sólo encuentras durante el invierno.

Cualquiera que pidas, acompáñala con la "tabla de freunde" ($ 17.900), que trae carne de vacuno y pollo al ajillo, queso mantecoso, papas fritas con salsa de queso chedar, ciruelas envueltas en panceta y tostadas de queso parmesano.

Ojo, que el jueves 2 en esta bar de Bellavista también se sumarán al Día de las Cervezas IPA, con el shop de medio litro de su Session IPA a un precio promocional de $ 2.500 todo el día.

HORARIO: Domingo a miércoles, 12.30 PM a 12.30 AM. Jueves a sábado, 12.30 PM a 1.30 AM.

7. Fiddlers

Fioolers-1.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Si andas por Manuel Montt, hay un bar para ir a festejar el Día de la Cerveza justo a la salida sur de la estación de Metro.

Esa casa de tres pisos que está en el número 13 de la calle Manuel Barros Borgoño es el bar Fiddlers.

Apenas entres te darás cuenta de que es un auténtico pub irlandés, porque tiene banderas de ese país y hasta algunas figuras de duendes repartidas por su tres pisos.

Por supuesto que también hay cerveza artesanal de la buena, todas chilenas, como distintas variedades de Tubinger, Coda, Jester, Granizo y Kuntur, en formato shop.

Incluso, hay una de la casa, la Fiddlers Irish Stout, con 4,2° de alcohol.

Si vas de lunes a viernes, entre 6 PM y 9 PM, o los sábados, de 7 PM a 11 PM, los encontrarás a precio de happy hour.

Para comer hay pizzas caseras, hamburguesas y chorrillanas que tienen como base papas fritas rústicas.

HORARIO: Lunes a martes, 1 PM a 1 AM. Miércoles a sábado, 1 PM a 4 AM.

Foto principal: Quinn Dombrowski / Flickr