Día de la Mujer: Panoramas con poder femenino

Doble dosis de risas

NATALIA-VALDEBENITO-900x600.jpg la-tercera

Natalia Valdebenito, una de las mejores comediantes del país, tuvo un 2017 soñado: en agosto estrenó su show Sin Miedo en el Centro Cultural San Ginés, y le fue tan bien que agotó las entradas para todas las funciones. Durante el verano se repitió el plato, y recorrió ciudades como Concepción, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Chiloé.

Si aún no la ha visto en vivo y quiere reír a carcajadas con esta rutina en la que Valdebenito se ríe de sus miedos —por ejemplo, como que la llamen “feminazi”, o que no le gusten los perros— y de cómo los ha ido superando, asegure su entrada para el viernes 30 o el sábado 31 de marzo (o para el 7 de abril), que serán las últimas funciones, siempre a las 9 PM, en el Teatro Oriente.

El show es apto para mayores de 14 años, y las entradas van desde los $ 11.000. Puede comprar la suya dando click acá.

¿No puede ir a ninguna de esas fechas? No se preocupe, porque para reír con el stand up de Natalia Valdebenito tiene buenas alternativas en Internet. En agosto de 2017 Natalia se preparaba para registrar en exclusiva para Netflix un especial tan especial que tituló, simplemente, como El Especial. Lo grabó en el Teatro Nescafé de las Artes donde, por poco más de una hora, habla con propiedad sobre la igualdad de género, misoginia, el respeto hacia las mujeres, contingencia, y mucho más.

ESTACIONAMIENTO: En Av. Providencia 2049, $ 2.820 la hora

Flow latino en Casa Conejo

Hay una casona en Av. Pedro de Valdivia al llegar a Sucre que, desde que abrió en 2017, se ha convertido en uno de los mejores lugares para escuchar música en vivo en Santiago. ¿El motivo? Todos los conciertos que se hacen en Casa Conejo son con entrada gratis, porque solo se paga el consumo, y en ellos podrá estar muy cerca de su artista favorito, porque el "escenario" se monta a muy pocos metros de las mesas.

Si aún no la conoce, dése una vuelta por ahí este jueves, porque desde las 9.30 PM podrá disfrutar con los ritmos latinos de dos buenos músicos chilenos.

Nada mejor que partir la noche que conmemora el Día de la Mujer con Mariel Mariel, que llegará con su flow urbano —el mismo que la llevó a presentarse en Lollapalooza Chile 2017 y en la última Cumbre del Rock Chileno— para que mueva su cuerpo al ritmo de sus canciones más conocidas, como Noche Noche y La Mercancía.

También estará Villa Cariño, la banda de cumbias que tocará sus canciones más conocidas, como Serenata Cruel y Ayer te vi con él, en un formato íntimo.

Para que no se quede sin mesa, le recomendamos reservar al teléfono que está en la ficha. Eso sí, tiene que llegar temprano porque aguantarán su cupo solo hasta las 9 PM.

ESTACIONAMIENTO: En la calle, con propina.

Feria en una plaza de bolsillo

foto-plaza-de-bolsillo-editada.jpg la-tercera

Hace ochos años, un grupo de estudiantes de Arte de la Universidad de Chile formaron el colectivo Mujer Mapocho para mostrar sus piezas en pequeñas e improvisadas ferias.

Ellas mismas son las que organizan, para este viernes 9 y sábado 10, una feria pensada para mujeres en la plaza de bolsillo de Morandé 83, vecina a La Moneda.

Vaya a celebrar el Día Internacional de la Mujer vitrineando en puestos de ilustración, pintura, diseño y cocina saludable.

En el de Vive Vivero, podrá comprar plantas para decorar la casa, mientras que en el del Atelier Guagua Blanca Guagua Negra, verá originales diseños hechos con retazos de tela reciclada.

Y como el café es de gusto femenino, estos dos días estará el triciclo de Café de Proa, que prepara café de especialidad y tragos sin alcohol.

Ojo que si llega a las 5 PM, se topará con los Hoppers Anónimos bailando swing al ritmo del dúo de músicos Amelia & Marcelo. Está más que invitado a bailar si quiere hacerlo.

Pedalear entre mujeres

Cerro-San-Cristobal-14.jpg la-tercera

Este viernes se realizará la cicletada de la ONG Arte Bike enfocada en homenajear a las mujeres en su mes mediante una actividad recreativa.

El punto de encuentro será la plaza Baquedano a las 7.30PM y se comenzará a pedalear a las 8PM, tomando Av. Libertador Bernando O'Higgins para iniciar los 24 km de distancia.

La ruta pasará por sitios que recuerdan mujeres icónicas en la historia chilena, como el Monumento a Marcela Paz, el Museo Violeta Parra y mucho más, cerrando el recorrido a las 12 AM para volver, nuevamente, hasta la plaza Baquedano.

La actividades abierta a todo público, pero los hombres que se atrevan deben ir caracterizados como mujer y, aunque el camino sea mayoritariamente plano, los jóvenes —por la demanda física que significa los 24 km— pueden participar de forma segura sólo si tienen más de 14 años.

Ojo, no olvide los implementos básicos de seguridad: cascos y luces. Nunca está demás una botella de agua para que se hidrate en la ruta.

Películas chilenas y francesas

otra-de-princesita-2.jpg la-tercera

Si hay algo que ha destacado a las directoras de cine chilenas y francesas, es que cuentan en sus películas historias de mujeres.

Por eso, para conmemorar este mes, el centro cultural Matucana 100 y el Instituto Francés de Chile, organizaron el Ciclo Francesas y Chilenas.

Partió este miércoles 7 y hasta el domingo 18 podrá ver, en su sala de cine, ocho cintas dirigidas por destacadas cinastas de ambos países, siempre a las 7.30 PM.

Este viernes 9, por ejemplo, proyectarán el documental Viejos Amores, de la directora nacional Gloria Laso, en el que se muestra la vida, amores y anécdotas de siete actrices, entre ellas Bélgica Castro y Delfina Guzmán.

El sábado 10, en tanto, exhibirán Tomboy, de la premiada Céline Sciamma, la directora gala que en 2011 obtuvo el Premio Teddy, en el Festival de Cine de Berlín, por el drama de una niña insatisfecha con el rol que cumple en la sociedad.

Si quiere ver un estreno reciente, entonces vaya el martes 13, porque darán Princesita, el filme de Marialy Rivas, acerca de los abusos de una joven que vive en una secta del sur de Chile.

Vea más detalles en la página de Matucana 100 y busque su película favorita.

Una tarde para aprender skate y yoga

YOGA-PLAZA-LAS-LILAS.jpg la-tercera

Para incentivar a las mujeres a hacer todo tipo de deportes, la marca de zapatillas Vans, hará este sábado el evento This Is Off The Wall, que consiste en clases gratuitas de yoga, skate y brakedance, que se irán repitiendo durante toda la tarde (los horarios los anunciarán en el lugar).

Se harán en los alrededores del skatepark del Parque Araucano, entre las 3 PM y 9 PM, donde instalarán una zona con un piso antideslizante y otra con mats, para que las instructoras (todas mujeres) enseñan, por ejemplo, los movimientos básicos del breakdance, este baile ligado al hip hop que incluye ponerse de cabeza y mucha fuerza en las piernas y brazos.

También podrá aprender vinyasa, el estilo del yoga que se practica con ejercicios de respiración y movimientos.

Quédese hasta las 9 PM, porque a esa hora se proyectará en pantalla gigante el documental Girls Skate India que hizo la misma marca, y que muestra a dos niñas de ese país que practican skate, a pesar de ser considerado un deporte para hombres.

Ojo que es una actividad apta para todas las edades.

ESTACIONAMIENTO: En el lugar, $ 1.000 la hora.

Un trekking sólo para mujeres

Parque-Mahuida-11-editada.jpg la-tercera

La Fundación Deporte Libre hace años que interviene puntos en desuso de la ciudad y sus afueras para crear arquitectura deportiva, como el skatepark de Parque Cachagua o la remodelación de Los Silos para escalar en el parque Los reyes.

Ahora están creando una nuevas actividades relacionadas con senderismo en el Parque Mahuida, de La Reina. Por eso, el último sábado de marzo, harán un trekking sólo para mujeres por esa área verde santiaguina.

La actividad es gratuita y sólo debe pagar por el acceso al parque que tiene un valor de $ 500 por persona ,y si va en auto sólo paga $ 3.500.

El punto de encuentro será en los estacionamientos del lugar, a las 7.45 AM, para que 15 minutos después partan por los senderos y caminos del Mahuida, en un trekking que durará más de tres horas.

Lleve zapatillas para andar liviana, dos litros de agua, ropa cómoda y mucho bloqueador para caminar por senderos bien determinados y de baja pendiente, pasar por cascadas y conocer la vegetación típica de la zona central, como peumos y litres.

ESTACIONAMIENTO: En el lugar, $ 3.500 la jornada.

Ruidosa Fest

foto-fran-valenzuela.jpg la-tercera

A pesar que marzo es el mes de la mujer, el Ruidosa Fest seguirá con panoramas para ellas, pero en la primera semana de abril, del 4 al 7 de ese mes.

Esta tercera versión del festival impulsado por la música Francisca Valenzuela, trae una parrilla cargada de talleres y una jornada final con varios conciertos en la explanada del centro cultural Matucana 100.

Del 4 al 6 de abril, en el centro de creación iF de Valparaíso y en el de avenida Italia, se harán los talleres de Ruidosa que los dictarán mujeres como la líder del grupo Saiko Denisse Malebrán y la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez.

Guarde su cupo porque estos son gratuitos. Y para el concierto final, el 7 de abril, el escenario tendrá los shows de artistas como Javiera Parra, Camila Gallardo y Pascuala Ilabaca, cantando por cerca de una hora.

Reestreno en el Teatro UC

TioVania_minisitio2.jpg la-tercera

Esta obra vuelve después de una temporada exitosa y si va este jueves 8, tenga en cuenta que si es mujer tendrá un 50% de descuento por el Día de la Mujer.

El periodista y escritor Rafael Gumucio tomó Tío Vania, una de las obras fundamentales del dramaturgo ruso Antón Chéjov, escrita a fines del siglo XIX, y la adaptó para que Álvaro Viguera (Happy end, Sunset Limited) dirigiera una nueva versión de ésta. Su debut fue en septiembre de 2017 en el Teatro de Corpartes, donde fue todo un éxito.

Si no pudo verla en esa ocasión, asegure su entrada para el Teatro UC, porque la tendrán en cartelera desde este jueves 8 de marzo hasta el sábado 7 de abril, con funciones de miércoles a sábado a las 8.30 PM.

Hay que verla porque tanto Gumucio como Viguera pusieron empeño en acercar al público la historia y aterrizarla en la realidad chilena. Muestra a una familia de campo liderada por Vania, un hombre en plena crisis, porque siente que ha fracasado. El elenco está conformado por un puñado de puras figuras: Marcelo Alonso, Gloria Münchmeyer, Antonia Zegers, Antonia Santa María y Sergio Hernández, entre otros.

La obra tiene elementos de comedia, pero también de intenso drama, en que se tocan temas como el feminismo, la ecología, el amor y el odio.

Si quiere conseguir ya su entrada ($ 10.000 general, 2x1 con Club La Tercera), puede hacerlo en este link.

La edad recomendada para ver esta obra es para mayores de 14 años.

ESTACIONAMIENTO: Subt., bajo Plaza Ñuñoa, $ 2.200 la hora.

Femcine: Por y sobre mujeres

En el mes de la mujer qué mejor que ir al Femcine, el vanguardista festival que ha difundido y premiado películas hecho por y sobre las mujeres durante 8 años.

Si quiere ampliar su horizonte en la industria, dele una oportunidad a las películas de este evento, especialmente a las dos estrellas en la programación: The Bookshop (2017) —dirigida y escrita por la española Isabel Coixet— se visualizará en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda el sábado 24 a las 8.30 PM.

Este film ganó el Goya a Mejor Película y Mejor Dirección, así que no se lo pierda. Y si quiere probar con cine latinoamericano, vaya a ver Zama (2017) de Lucrecia Martel, directora argentina que consiguió diversas nominaciones internacionales por esta película.

Esta función también será en la Cineteca Nacional, el domingo 25. Si quiere saber más de la programación del festival, que se celebrará del 20 al 25 de marzo con funciones y talleres gratis, visite femcine.cl.

ESTACIONAMIENTO: Bajo la Plaza de la Ciudadanía, $ 47 el minuto.

Dos libros para leer este mes

libro-chilenas.jpg la-tercera

Mujeres Bacanas comenzó como un blog en la plataforma de Tumblr de cuatro amigas que en sus ratos libres, trabajando o de vacaciones, subían diariamente historias sobre mujeres destacadas.

Tiempo después y con una buena cantidad de seguidores y colaboradoras, publicaron un libro con el mismo nombre, el que contiene 100 biografías, que van desde íconos chilenas como Violeta Parra a reinas de Hollywood como Meryl Streep (en librería Catalonia, Las Urbinas 17).

Otro libro para leer este mes es Chilenas de María José Cumplido, historiadora que retrató a 10 mujeres nacionales que la historia no recuerda y que dejaron su marca.

Luchadoras, feministas y políticas, como Margot Duhalde, la primera mujer piloto de guerra, y Eloísa Díaz, la primera médica (disponible en Feria Chilena del Libro del Mall Costanera Center, Andrés Bello 2425).