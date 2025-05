Día del Crudo: probarlo en una ruta de descuentos

Café Haussmann

Hace cinco años que en la calle Cerro El Plomo, está la franquicia de este emblemático local de Valdivia que desde 1959 ofrece de los mejores crudos de Chile.

Lo que encuentra en este local santiaguino, son tres versiones de este plato, que sólo por este martes 10 de abril tienen 30% de descuento.

Una es “el crudo” ($ 1.470), unas tostadas sobre las que viene carne molida y aliñada. Otra es la que se pide como “tártaro” ($ 6.690), que usted aliña a gusto con pepinillos, cebollita picada, jugo de limón y una mayonesa casera que se hace en Valdivia.

HORARIO: Ma., 8 AM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: El Plomo 5420, $ 35 por minuto.

Las Cabras

En esta fuente de soda especialista en comida rica y bien casera, el "crudo" tendrá un 15% de descuento, por lo que podrá pedir uno por $ 6.716.

¿Cómo lo preparan ahí? Con filete picado a mano, ají verde, cebolla, cilantro y crema ácida, además de aderezo con mostaza Dijon, gotas de jugo de limón, aceite de oliva y pimienta negra. Se acompaña de tostadas, listas para untar.

HORARIO: Ma., 9.30 AM a 11.30 AM y de 12.30 PM a 1 AM. ESTACIONAMIENTO: Subt., Andrés Bello 2465 $ 20 el minuto.

Crudo sin censura

Crudo sin censura es el nombre que llevan cuatro locales delivery de crudos, uno de los cuales tiene puestos para sentarse a comer. Elija la modalidad que más le acomode este martes, porque todos van a tener descuentos.

Mientras que los delivery ofrecerán un 20% ($ 5.610), en el local los 250 g de esta preparación costarán 30% menos ($ 4.920).

Llevan posta negra y magra, y ya viene aliñado con cilantro, aceite de oliva, y un toque de jugo de limón natural. El toque extra queda al gusto de cada uno, porque a la mesa llega cebolla picada, ají verde, pepinillos y la salsa "sin censura", que es una mezcla de yogurt, mayonesa, crema y ciboulette.

HORARIO: Ma., 12.30 PM a 4 PM y de 5 PM A 10 PM. ESTACIONAMIENTO: Av. Providencia 2049, $ 1.600 la hora.

Brooklyn House

Puede que todavía no lo conozca, porque este local que además se especializa en “hamburguesas” y “pulled pork”, el maravillosa sándwich con carne de chancho deshilachada, abrió hace sólo unos meses.

Ahí, el “crudo”, que tradicionalmente cuesta $ 5.700, hoy costará $ 4.560. Se trata de uno bien contundente, de 200 g de carne magra, que viene aliñada previamente con pepinillo y cebolla morada.

A la que usted puede agregarle a gusto, ají verde, cilantro, mayonesa casera, jugo de limón fresco, y una buena cantidad de tostadas para untar.

HORARIO: 1 PM a 4 PM y de 6 PM a 10 PM ESTACIONAMIENTO: Nva. De Lyon 72, $ 1.600 la hora.