Día Mundial de la Escalada: 7 centros de boulder para ir a escalar gratis

Parque de Escalada Los Silos en Quinta Normal

Hace un par de años que la escalada tiene un auge; un deporte que es para todas las edades y que casi no requiere elementos especiales. Este sábado 18 de agosto es el Día Mundial de la Escalada y por eso The North Face y la Fundación Deportelibre se unieron para celebrar. ¿Cómo? Abriendo gratis siete centros de boulder en todo Chile.

Se trata de una campaña global que busca promover el mensaje de que los muros sirven para que la gente se reúna en torno al deporte.

En Santiago, todo partirá el sábado, desde las 10 AM , en el Parque de Escalada Los Silos, en Quinta Normal, donde dos enormes tanques de agua abandonados fueron adaptados y convertidos en muros de escalada abiertos y gratuitos.

Hasta allá podrán ir los interesados en conocer más de esta disciplina y compartir una clase abierta junto a destacados atletas locales, como Facundo Langbehn, Soho Langbehn y Lucas Gaona.

Lo mismo ocurrirá en otros centros tanto santiaguinos como de regiones, en diferentes horarios. En el barrio Italia, por ejemplo, Casa Boulder (Av. Italia 875) abrirá entre las 8.30 AM y las 10.30 PM. Lo mismo en ChileClimbers, del Mall Sport (10 AM a 2 PM), y en Climbing Park, en el segundo pido del Parque Arauco (10 AM a 9 PM).

Fuera de Santiago

En La Serena, abrirá gratis Boulderside (Benavente 1160), entre las 11 AM y 9.30 PM, y en Valparaíso, Tornamesa (Paseo Wheelright S/N, Sector Barón), de 4 PM a 8 PM.

Para los de la Región de Aysén, la opción es en Coyhaique, en Alianza Training (General Baquedano 835), que abrirá gratis entre las 5 PM y las 10 PM.