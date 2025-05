Diablada: la película que retrata la desoladora historia de las víctimas del psicópata de Alto Hospicio

Diablada 8 ok

La historia que retrata la película Diablada es una que probablemente conozcas, porque durante años acaparó titulares de diarios y noticieros.

Es la de las víctimas de Julio Pérez Silva, el psicópata considerado el mayor asesino en serie en la historia de Chile, que entre 1998 y 2001 violó y asesinó a 14 mujeres jóvenes de las localidad de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

Varias de ellas eran menores de edad, incluso de hasta 14 años, todas provientes de hogar pobres.

Diablada-7-ok.jpg la-tercera

Foto: Diablada

Siempre siguió el mismo modus operandi, ofreciendo llevar a sus víctimas en su taxi y trasladándolas después a lugares eriazos en pleno desierto, donde abusaba de ellas y luego abandonaba sus cuerpos en piques mineros.

Fue una serie de hechos que marcó para siempre a esta localidad cercana a Iquique y el comienzo de un calvario para las familias de las víctimas, una dolorosa procesión que ahora retrata esta cinta chilena, el debut en la dirección largometrajes del realizador Álvaro Muñoz.

Al igual que otros títulos de la cinematografía nacional recientes, como Piola y Matar a Pinochet, la película tendrá su estreno vía streaming este sábado 8 de mayo, a través de la plataforma Puntoplay.

Además, se acaba una segunda función para el domingo 9, a las 7 PM.

Peregrinación en el desierto

Diablada-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Diablada

Diablada se inspira en sus historias, pero llevándolas a la ficción, a un pueblo también ficticio en medio del desierto, llamado Molle Viejo, que se convierte en escenario de los crímenes de Pérez.

En su relato, el director va más allá de la investigación policial y aborda el drama de las víctimas y sus familias, a través de la historia de Andrés (Daniel Candia) un padre y su única hija, Nené (Karin Mayorinca), quien desaparece en manos del psicópata.

Diablada-6-ok.jpg la-tercera

Foto: Diablada

Ahí, junto a otros padres inicia la búsqueda de su hija y del resto de las jóvenes, una desoladora peregrinación por el desierto en la que las acompaña la policía Rosaura (Catalina Saavedra).

Ella es una de las pocas que empatiza con las víctimas y sus familias, porque es necesario recordar que en el suceso real tanto autoridades como policías plantearon la tesis de que las jóvenes se habían escapado a Bolivia o Perú para prostituirse.

"Yo no me fui, a mi me mataron", reza la bajada del largometraje.

Por eso mismo al relato de Diablada lo cruzan la discriminación -en este caso por ser mujeres, pobres y de regiones- y la indiferencia ante la violencia de género sistemática.

Claudio Troncoso, Ana Reeves, Constanza Rojas, Gabriel Urzúa, Vilma Verdejo, María Olga Matte y Hugo Medina, también son parte del elenco, al que se incorporaron, además, personas de las comunidades locales.

La entradas para ver Diablada cuestan $ 6.900 y están a la venta en Puntoticket.